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議員推法案切割TikTok 拜登稱通過就簽署

中央社華盛頓8日專電
眾議院能源暨商業委員會昨天通過法案，給予中國「字節跳動」（ByteDance）6個月時間自短影音平台TikTok撤資，否則將面臨美國禁令。路透
眾議院能源暨商業委員會昨天通過法案，給予中國「字節跳動」（ByteDance）6個月時間自短影音平台TikTok撤資，否則將面臨美國禁令。路透

眾議院能源暨商業委員會昨天通過法案，給予中國「字節跳動」（ByteDance）6個月時間自短影音平台TikTok撤資，否則將面臨美國禁令。總統拜登今天表示，若法案在國會通過，他將簽署成法。

眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）昨天以50比0的票數通過這項法案，象徵美國強力打擊TikTok的趨勢。TikTok擁有約1.7億美國用戶，去年他們透過大力遊說，盼緩和美方打擊。

議員們希望這項法案能迅速完成立法，並表示眾議院可能在未來數週內就會加以審查。

拜登今天被媒體問到此一法案時表示，若國會立法通過，他將簽署這項法案使之成為法律。

商委會投票前，議員們聽取一份閉門機密簡報，內容涉及TikTok中國母公司在美國國家安全方面的疑慮。

委員會的民主黨首席議員帕隆（Frank Pallone）昨天表示，他希望法案能迫使中國母公司撤資，「美國人就能繼續使用TikTok和其他類似平台，毋須擔心它被我們對手營運和控制的風險」。

眾議院「中國問題特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨首席議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）共同提出這項法案，應對中國擁有TikTok所帶來的國安疑慮。

蓋拉格表示只要TikTok與字節跳動分離，它就可以繼續存在，人們也就可在平台上做他們想做的。蓋拉格敦促美國的字節跳動投資人支持出售TikTok，「這不是禁令，可將它看成腫瘤切除手術，自此過程中拯救患者」。

這項法案將給予字節跳動165天自TikTok撤資，若不遵循，蘋果（Apple）、谷歌（Google）和其他公司經營的應用程式商店就不能合法提供TikTok，字節跳動擁有的應用程式也不能提供網路託管服務。

字節跳動於眾院商委會投票後說：「這項法案的預設是：在美國全面禁止TikTok。」

「美國政府正試圖剝奪1.7億美國人在憲法上的言論自由。這將損害數百萬家企業，剝奪藝術家們的觀眾，並摧毀全美無數創作者生計。」

TikTok 眾議院 拜登

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