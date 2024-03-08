我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

作家卡洛爾提告誹謗案 川普繳交近9200萬擔保金

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

世界新聞網何卓賢／即時報導
發表國情咨文當晚，拜登看見格林著裝大吃一驚的表情被捕捉。(截取自CNN)
發表國情咨文當晚，拜登看見格林著裝大吃一驚的表情被捕捉。(截取自CNN)

總統拜登7日晚在國會發表任內最後一次國情咨文，電視轉播畫面捕捉到他入場時看見人群中聯邦眾議員格林一身MAGA穿搭時的驚訝表情，影片在周四晚瘋傳。

當時拜登正邊走邊跟現場的國會議員打招呼，卻突然停下來並做出了瞠目結舌的表情，此時鏡頭一轉，原來拜登是看到喬州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)，她一身紅色裝扮，包括紅色西裝外套和寫有川普競選口號MAGA(Make America Great Again)的棒球帽。

民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)在X抨擊格林的穿著，「格林穿著競選標語進入國會，明顯違反國會準則。」

格林向來言行出眾，是共和黨內極右翼人物，也是川普的忠誠支持者，當晚她還穿著一件寫著「說出她的名字，萊利(Say Her Name Laken Riley)」的T恤，意指上月陳屍喬治亞大學校園的22歲學生萊利。萊利是被來自委內瑞拉的無證移民殺害。這件兇案成為兩黨在移民問題上的新戰場。

拜登發表國會咨文時，正在談及邊境問題，格林從台下大喊萊利的名字打斷了他，引得拜登立馬做出回應。雖然社群上也有人指出，拜登沒有講對萊利的名字，而且在提及無證移民時使用的詞是「非法(illegal)」，不同於民主黨人更加常用的「無證(undocumented)」。

發表國情咨文當晚，拜登看見格林著裝大吃一驚的表情被捕捉。(路透)
發表國情咨文當晚，拜登看見格林著裝大吃一驚的表情被捕捉。(路透)

拜登 眾議員 移民

上一則

亞歷鮑德溫片場誤殺案 武器主管被判過失殺人罪

下一則

國會出手禁TikTok…議員電話被用戶打爆 川普：臉書才是人民公敵

延伸閱讀

凸顯拜登年紀 共和黨派最年輕女參議員回應國情咨文

凸顯拜登年紀 共和黨派最年輕女參議員回應國情咨文
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
拜登重申「自由 」爭連任 說服選民相信美國民主岌岌可危

拜登重申「自由 」爭連任 說服選民相信美國民主岌岌可危
拜登國情咨文演說 爭取連任 凸顯與川普差別

拜登國情咨文演說 爭取連任 凸顯與川普差別

熱門新聞

馬斯克在特斯拉領取558億元薪酬案被法官撤銷，股東的律師團隊要求破天荒的56億元報酬。(歐新社)

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

2024-03-02 21:48
潘勤軒2月29日承認殺害素未謀面的蔣凱文。(警方提供)

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

2024-03-01 09:51
佛州一對華人夫婦在西雅圖假冒亞馬遜送貨員，先是傷害一名母親，再綁架她七個月大的女兒，犯案後不久落網；圖為示意圖非當事人。（路透資料照片）

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

2024-03-03 21:08
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
在亞馬遜電商平台上銷售的中國製Eken牌門鈴無線攝影鏡頭，傳出有安全漏洞，可能讓有心人士利用手機應用程式加以監控。(Amazon)

中製門鈴爆「重大安全漏洞」2網站急下架 Amazon還在賣

2024-03-01 18:50
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

2024-03-04 19:03

超人氣

更多 >
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城

聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城
好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意

好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康