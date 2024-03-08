準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

發表國情咨文當晚，拜登看見格林著裝大吃一驚的表情被捕捉。(截取自CNN)

總統拜登 7日晚在國會發表任內最後一次國情咨文，電視轉播畫面捕捉到他入場時看見人群中聯邦眾議員 格林一身MAGA穿搭時的驚訝表情，影片在周四晚瘋傳。

當時拜登正邊走邊跟現場的國會議員打招呼，卻突然停下來並做出了瞠目結舌的表情，此時鏡頭一轉，原來拜登是看到喬州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)，她一身紅色裝扮，包括紅色西裝外套和寫有川普競選口號MAGA(Make America Great Again)的棒球帽。

民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)在X抨擊格林的穿著，「格林穿著競選標語進入國會，明顯違反國會準則。」

Biden experiences Marjorie Taylor Greene in a MAGA hat at SOTU pic.twitter.com/vGtkBUJxSv — Aidan McLaughlin (@aidnmclaughlin) 2024年3月8日

格林向來言行出眾，是共和黨內極右翼人物，也是川普的忠誠支持者，當晚她還穿著一件寫著「說出她的名字，萊利(Say Her Name Laken Riley)」的T恤，意指上月陳屍喬治亞大學校園的22歲學生萊利。萊利是被來自委內瑞拉的無證移民 殺害。這件兇案成為兩黨在移民問題上的新戰場。

拜登發表國會咨文時，正在談及邊境問題，格林從台下大喊萊利的名字打斷了他，引得拜登立馬做出回應。雖然社群上也有人指出，拜登沒有講對萊利的名字，而且在提及無證移民時使用的詞是「非法(illegal)」，不同於民主黨人更加常用的「無證(undocumented)」。