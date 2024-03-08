Instagram去年下載次數超越TikTok 全靠短影音助陣

Instagram去年新用戶下載次數超越TikTok，主要受到短影音功能助陣。美聯社

臉書 母公司Meta旗下應用程式Instagram（IG），去年新用戶下載次數超越TikTok ，主因Instagram在平台上推動短影音有成。

英國金融時報（FT）報導，根據Sensor Tower估計，去年Instagram應用程式（App）下載次數較前年增加20%至7.68億次，為全球最多。中國字節跳動公司（ByteDance）旗下應用程式TikTok去年下載次數為7.33億，較前年略增4%。

Meta執行長查克柏格將TikTok的成長視為威脅其社群媒體 帝國的頭號勁敵，如今數據顯示，Instagram在吸引新用戶方面，做得相當成功。

Instagram在2020年推出讓使用者分享短影音的Reels，目的在於複製TikTok成功吸引數百萬Z世代使用者的「爆紅」影片功能。Sensor Tower資深主管尤瑟夫表示，Instagram過去幾年使用率高於TikTok，主要是由於Reels及其原已發展成熟的社群媒體特性和功能。

此外，TikTok的成長自2016年推出後，首次顯現觸頂的跡象。Sensor Tower數據顯示，Instagram去年第4季使用人數增加1,300萬至14.7億人，TikTok同期使用人數卻減少1,200萬至11.2億人。

Bernstein分析師施慕里克指出，有愈來愈多的網紅開始用Instagram，對於內容生產者而言，TikTok較易一夕爆紅，但Instagram更能從追蹤者處創造金流。

TikTok的快速成長，有賴其鎖定使用者閱聽喜好的演算法，以及其他的爆紅影音內容；Meta則在去年投入人工智慧（AI），加強應用程式的推播系統。

Meta財務長李蘇珊表示，Instagram上個月在「增添推播內容的新鮮度方面，有重大的進展」。