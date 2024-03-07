自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我

賓州婦人在自家後院遭到黑熊襲擊。(截取自WPXI電視台影片)

賓州 匹茲堡一名55歲婦人在自家後院被黑熊襲擊，近日在醫院病床上接受本地電視台訪問，臉上有明顯傷口，她含淚回憶說，「當時以為我會死掉。」

根據WPXI電視台報導，事發於6日晚8時30分，當時家住巴特勒縣(Butler Township)貝爾菲爾德大道(Bellefield Drive)的婦人加蘭特(Lee Ann Galante)剛把8磅重的博美犬「Smoky」放在後院，不久聽到聲響於是返回查看，就驚訝發現了四隻黑熊，其中有一隻母熊，三隻小熊，把自己後院的餵鳥器都拍倒了。

「我不想牠們吃掉我的狗」，走到後院查看的加蘭特，不幸被母熊盯上，「牠從我身後將我推倒，我的臉摔到我家樓梯的水泥板上。然後牠又抓住我的後腦勺，很用力拉扯，我以為我的頭皮都會被扯下來。」

加蘭特接受電視台訪問時表示還表示，「牠把我壓在地上，咬我的手臂，而且牠整個身體在我之上。我以為...我以為我會死掉。」

因為擔心自己狗狗的安危，她被襲擊時不忘大喊讓狗回到室內。她認為正是這一舉動讓母熊分了心。

「我大叫『快來人幫我』，我拼命大叫，太恐怖了，我真的以為我會死在那裡」，加蘭特含淚表示，「牠本來準備再攻擊我，但很慶幸我終於逃回室內。」之後加蘭特立馬撥打911報警。

一名賓州婦人在自家後院遭到黑熊襲擊。(截取自CBS Pittsburgh YouTube)

加蘭特的醫生表示，所幸的是她的傷口沒有想象中嚴重，但是後頸部和手臂有不少被擊打留下的傷口，頭皮上有比較嚴重的撕裂傷，鼻子和臉上有幾處骨折，但是可望完全康復。

加蘭特樂觀表示，自己原定下個月的義大利 旅行不會改期，「就算我到時候臉還這樣，我也會去。」

根據報導，母熊已經進行安樂死處理，賓州動物管理局表示，如果母熊的檢測 結果呈現為狂犬病陰性，三隻小熊會被放生回野外，如呈陽性則也需要進行安樂死。