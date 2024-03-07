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拜登國情咨文:調高企業稅、年收40萬以下家庭減稅

逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
報稅截止日越來越接近，許多納稅人也為稅金支出感到頭痛。(pexels)
報稅截止日越來越接近，許多納稅人也為稅金支出感到頭痛。(pexels)

個人理財網站WalletHub一項最新分析指出，伊利諾州的地方以及州稅占全美中位家庭年收入的16.51%，平均每戶要交1萬2469元稅金而登上全美繳稅冠軍州。

報稅截止日越來越近，美國家庭平均繳納近1萬1000元的聯邦所得稅，但在繳交州稅和地方稅方面卻有顯著差異，其中稅收最昂貴的州，其納稅人繳納的稅款是稅收最便宜州納稅人的兩倍多。

WalletHub將50個州和哥倫比亞特區的州稅及地方稅，與全國中位數收入家庭所得進行了比較，並排列出納稅人繳最少和最多稅賦的地區。

伊利諾州中位收入家庭，平均要繳交16.51%的年收入給州府、地方政府做為稅金，累計金額高達1萬2479元；排名第二到第十的州，稅金占年收比率及累計金額依序為紐約(14.71%，1萬1119元)、康乃狄克州(14.62%，1萬1052元)、新澤西州(14.09%，1萬653元)、賓州(14.02%，1萬596元)、堪薩斯州(13.76%，1萬400元)、愛阿華州(13.20%，9979元)、內布拉斯加州(12.94%，9777元)、俄亥俄州(12.85%，9712元)、德州(12.55%，9483元)。

而全美稅率最低的州為阿拉斯加州，該州家庭年收的6.73%要繳交州稅及地方稅，累計稅金約5089元。

不過，低所得稅並不總是意味著整體稅賦低，例如華盛頓州的居民雖然不用繳納所得稅，但他們最終仍將年收入的8%以上，去繳交銷售稅和消費稅；德州居民也不用繳交所得稅，但其收入的1.63%需支付房地產稅，這是全國房地產稅率最高的州別之一。

該網站也調查了230位納稅人有關現行稅率的看法，結果顯示，目前有超過四分之三的美國人更擔心通貨膨脹而不是稅賦；72%的美國人覺得他們目前的稅率太高了；28% 的人表示，報稅被調查是他們在納稅日最關心的問題，在此同時，也有約28％的納稅人擔心沒有足夠的錢去納稅。

此外，39%的美國人覺得慈善機構會比政府或宗教團體更能善用他們的稅金。超過五分之二的美國人表示，自己認識的人中有人逃稅。近三分之二的人覺得坊間宣傳免費報稅服務的公司，大都是藉此當誘餌吸引顧客上門；高達90% 的美國人主張報稅應該免費。

Source: WalletHub

詳細全美50州及哥倫比亞特區州稅及地方稅率信息，可查詢：https://reurl.cc/K4nkom

報稅 阿拉斯加州 德州

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