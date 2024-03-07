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Temu為打進美國市場去年大手筆砸20億在Meta登廣告

記者顏伶如／即時報導
跨境電商平台Temu為了打進美國市場，去年大手筆砸下將近20億在Meta登廣告，在谷歌(Google)刊登廣告花錢最多的客戶也是Temu。路透
跨境電商平台Temu為了打進美國市場，去年大手筆砸下將近20億在Meta登廣告，在谷歌(Google)刊登廣告花錢最多的客戶也是Temu。路透

華爾街日報7日獨家報導，跨境電商平台Temu為了打進美國市場，去年大手筆砸下將近20億在Meta登廣告，在谷歌(Google)刊登廣告花錢最多的客戶也是Temu；2022年才剛成立的Temu，不惜重金強打廣告的手法，讓兩大科技巨擘高層主管都頗為意外。

消息人士指出，Temu母公司拚多多(PDD Holdings)在2023年裡耗資將近20億在Meta登廣告，大手筆動作讓Meta高層主管感到意外。2023年裡，在谷歌花最多錢登廣告的五大客戶裡，第一名就是Temu。

Temu發言人答覆華爾街日報詢問時則對20億的數字提出質疑，但拒絕透露在Meta的廣告花費多少。

報導指出，Meta員工私下開玩笑比喻說，非常感謝Temu送上豐厚的禮物卡。

不過，高盛集團(Goldman Sachs)估計，Temu的龐大廣告開銷，在2023年裡可能導致每筆接單平均虧損7元。

廣告分析師韋瑟爾(Brian Wieser)也說：「Temu想要投資買廣告在美國市場取得一席之地，可能每筆銷售都在賠錢。」他表示，如果Temu覺得廣告開銷已經足夠，或發現這招不管用，對Meta等科技公司來說將變成面對逆風。

韋瑟爾同時表示，來自中國廣告投資非常廣泛，因此即使Temu減少開銷，Meta整體業績成長不至於受到巨大打擊。

報導指出，知情人士指出，谷歌非常積極爭取Temu生意，業務代表在中國與Temu高層主管討論供應鏈問題與廣告開銷費用的關聯。

除了集中火力在網路平台大做廣告吸引美國消費者之外，Temu今年還抓緊機會在全年度最多觀眾收看的超級盃(Super Bowl)轉播期間打廣告。

哥倫比亞廣播公司(CBS)2月11日實況轉播超級盃比賽及比賽結束後續報導時，Temu耗資數千萬的宣傳包括四度播放30秒電視廣告片。今年各大廠商在超級盃播放30秒廣告的價格大約是700萬元。

超級盃 谷歌 華爾街

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