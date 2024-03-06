拜登政府鑽漏洞100多次 規避國會審查賣千枚炸彈給以色列

美國政府自以巴衝突爆發開始，利用軍售金額下限規避國會審查，避人耳目和以色列完成100多筆軍火交易，包含數千枚精準導引彈藥、小直徑炸彈、小型鑽地彈、小型武器和其他致命武器。(路透)

英國衛報和華盛頓郵報報導，美國政府自以巴衝突爆發開始，利用軍售金額下限規避國會審查，神不知鬼不覺和以色列 完成100多筆軍火交易，包含數千枚精準導引彈藥、小直徑炸彈、小型鑽地彈、小型武器和其他致命武器。

美國政府官員在一場閉門簡報中向國會告知和以色列的100筆軍售交易，目前已知的相關細節很少，因為小規模軍售意味著內容保密。

按照現行規定，除了價值超過5.73億美元的出貨量，美國政府無須揭露低於特定限額的軍售內容。

拜登 政府支持以色列對加薩 的軍事行動，加上未能實現大量人道援助進入當地，因而飽受批評。儘管如此，拜登政府仍悄無聲息出口大量彈藥到以色列，協助國防軍在地狹人稠的加薩狂轟數萬枚炸彈，釀成軍事史上最密集的轟炸行動之一。

拜登政府去年11月、12月曾對外公開3次和以色列的軍售案，分別為價值3.2億美元的精準炸彈、價值1.06億美元的1萬4000枚坦克炸彈，以及製作155毫米砲彈所需的引信和其他部件為1.475億美元。事實上12月交付坦克炸彈是通過緊急授權，因此也沒有經過國會審查。

美國《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）針對出售武器給親近盟友設有重要例外，「主要防禦設備」（major defense equipment）的售額上限是2500萬美元，至於炸彈等「防禦物資」（defense articles）則是1億美元。「主要防禦設備」的定義是需要經過大量研發的大型、昂貴設備。

美國政府無視大眾與日俱增的怒火，以支持以色列自我防衛符合美國一貫立場為由，持續賣武器給國防軍。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，「我們一直以來都支持以色列行動，希望確保去年10月7日的突襲行動不再上演。我們提供軍事援助符合我方一直以來的目標。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）拒絕置評。