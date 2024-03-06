川普急需金主近日連會馬斯克 馬稱「拜登應敗選」

川普（右）近日兩度與馬斯克（中）見面，推測是尋求經費挹注。馬斯克6日表示他不會捐錢給兩黨的候選人。（美聯社）

億萬富豪馬斯克 6日表示，不會捐款給任一黨總統候選人；他3日、5日都與前總統川普 在佛州會面；川普亟需現金注入選戰，3日曾向盟友推崇馬斯克，而且5日就再與馬斯克會面；馬斯克曾在社媒上貼文，認為拜登 總統11月敗選很重要。

路透(Reuters)報導，馬斯克在X平台貼文說，「我只超級清楚地說，不會捐錢給哪一位總統候選人」，不管是共和黨的川普還是民主黨的拜登。

紐約時報報導，馬斯克近來在社媒上貼文，認為拜登11月敗選很重要；私下與馬斯克談過的人也證實他的觀點真是如此。

富比士(Forbes)指出，馬斯克的財產淨值約2000億元，他如果決定押寶給川普，很有可能一個人就抵消拜登及其盟友在財力上大勝過川普的狀況。

馬斯克長期自詡為獨立人士，也跟很多商界領袖一樣，兩黨候選人都捐款。但與其他億萬富豪不同的是：他並未大灑幣在總統選舉，這些年來捐給兩黨的錢大致相當。馬斯克旗下事業的特斯拉、SpaceX太空公司都與聯邦政府簽合同、拿補貼，而得到好處。

親近馬斯克人士表示，他與政府的關係，過去一直讓他很遲疑，不敢太密切認同某一政黨選邊站。在2017年，川普擔任總統時決定退出巴黎氣候協定，馬斯克避不參加兩個商業諮詢委員會，廣獲人知。同年6月他在推特(X平台前身)上貼文表示，氣候變遷真有其事，退出巴黎協定不利於美國或全世界。

不過，2022年期中選舉前，馬斯克的政黨傾向愈來愈公開倒往共和黨，曾在X平台上對自己1億多名追隨者說，大家該投票支持共和黨控制國會，制衡民主黨與拜登。他砲轟自稱的左派「覺醒」政策，批評拜登總統任內讓創紀錄的移民進入美國。

馬斯克談移民愈來愈危言聳聽。他說拜登的移民政策危及美國的生存，把國家民主推往懸崖邊緣；他還說民主黨「召來數量龐大的不法移民」，而在選舉時作弊。但沒有證據支持他宣稱的選舉大規模作票。

馬斯克身邊人表示，假如他支持川普，那麼他對移民的見解，會激出可觀的選民。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點