海理退選之後 支持者投給誰？

共和黨總統初選參選人、川普的唯一黨內競爭者海理（右）正式宣布退出共和黨總統初選競選。(路透)

前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)喊出共和黨 領導階層交棒新世代，能代表共和黨在2024年打敗拜登 總統，不過初選一路走來屢戰屢敗，不敵全面領先的前總統川普 。華盛頓郵報6日報導，海理退選之後，支持者接下來投票流向如何，引起關注。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)日前民調顯示，支持海理的共和黨員及立場傾向共和黨的選民裡，大約半數將改投川普，另外37%則會投票給拜登，棄權、投給其他人選或尚未決定累計則有12%。

海理高舉反川普大旗加入共和黨初選，對川普提出的批判論述深受支持者認同，不過，即使是最熱情的海理鐵粉，大多也都坦承大選時無論如何都會投票給共和黨候選人。某些海理支持者則說，大選如何將投票感到糾結，而且不知道自己在川普全面制霸的共和黨裡，是否還有存在空間。

科羅拉多州森特尼爾(Centennial)61歲選民金湯姆(Tom Kim)2016年、2020年大選都投給川普，但這次初選則投給海理。他說，對川普感覺厭煩，受不了所有事情都扯上川普，國會暴動是重要轉捩點，從此再也不曾支持川普。11月大選將投票給誰，金湯姆尚未決定。

猶他州森特維爾(Centreville)31歲選民賀爾吉森(Garrett Helgesen)說，如果共和黨變成川普的一人黨，「我這輩子再也不會投給共和黨」。賀爾吉森2016年大選投給獨立候選人麥馬林(Evan McMullin)，2020年票投拜登，這次共和黨初選投給海理。他說，原本希望2024年大選能出現有勝選機會的第三勢力人選，若無第三黨候選人則願意在大選支持海理，現在則不確定要投票給哪位候選人。

明尼蘇達州勃恩斯維爾(Burnsville)55歲選民拉薩爾(Shona LaSalle)雖然初選支持海理，但願意在大選投給川普。她說，自己原本就是川粉，後來因為川普經常說錯話而改變立場，「我會支持共和黨提名的候選人，我真的沒辦法看到拜登繼續當總統」。

猶他州普羅沃(Provo)26歲選民楊格(Joe Young)2016年、2020年都投給川普，共和黨初選支持海理，大選願意支持川普。他說：「兩害相權取其輕，拜登說話有問題，心智狀況不佳，川普至少還能做事。」

第一次參加大選投票的「首投族」、21歲維吉尼亞州切斯特(Chester)選民加姆比爾(Nick Gambill)說，共和黨初選支持海理，不確定大選是否投給川普，屆時可能為了出氣而投給拜登。他說，票投拜登只為了傳達對川普不滿的訊息，「他絕對不能再次入主白宮」。