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性騷之嫌「勝利之吻」照被禁貼 社群媒體痛批矯枉過正、抹去美國歷史

記者胡玉立／即時報導
圖中這張1945年終戰之日當天在紐約時代廣場拍下的「勝利之吻」水兵親吻女護士照片，讓退伍軍人事務部陷入政治風暴，迫使部長出面澄清。(美聯社)
圖中這張1945年終戰之日當天在紐約時代廣場拍下的「勝利之吻」水兵親吻女護士照片，讓退伍軍人事務部陷入政治風暴，迫使部長出面澄清。(美聯社)

1945年終戰之日(J-V Day)當天在紐約時代廣場拍下的「勝利之吻」水兵親吻女護士照片，最近讓退伍軍人事務部(VA)成為眾矢之的，因為該部一度以這張照片有「性騷」之嫌，下令禁止張貼；結果被各方指責「矯枉過正」。

退伍軍人部助理副部長尼爾森(RimaAnn O. Nelson)2月29日簽署發出備忘錄，指照片女主角「在未經同意下被吻」，禁止在部內機構張貼。該禁令很快在社群媒體遭到網民撻伐，最後逼得退伍軍人部長麥克唐納(Denis McDonough)出面否認禁令。麥克唐納推文表示，「我要澄清：退伍軍人部各機構並未禁用這張照片，它會被繼續保留下來。」

但每日郵報(DailyMail.com )報導，退伍軍人部確曾發出備忘錄，只是後來遭撤銷；備忘錄下令立即移除該照片，換成另一張不那麼具攻擊性的照片。備忘錄寫道：「這張照片描繪未經同意行為，不符合退伍軍人部不容性騷擾和性侵犯政策。」

「為營造更了解創傷的環境，促進員工和我們服務的退伍軍人心理安全，描繪『時代廣場終戰之日』照片應從所有退伍軍人健康管理機構中移除。」

網民批評此做法，指這是覺醒政策另一例。有人寫道：「拜登的VA副部長討厭男性，也討厭退伍軍人，她因那水手親吻那女士前未先徵得同意就禁止那照片；但那不是感情事件，只是感謝老天，戰爭結束了。」有人說：「他們想抹去美國歷史。這照片有什麼問題？」還有人說：「這張『勝利之吻』照片是美國文化；禁止它就是禁止我們的文化和打擊退伍軍人士氣。」

「勝利之吻」照片是由Life雜誌攝影師艾森斯塔特(Alfred Eisenstaedt) 拍下；照片中的男女幾十年後被確認是女護士格蕾塔·弗里德曼(Greta Friedman) 和水手門多薩(George Mendonsa)，原本互不相識的他們1980年代曾再次見面，雙方還互寄聖誕卡。

弗里德曼的兒子約書亞(Josh Friedman)表示，「我媽欣賞女權主義觀點，也理解沒人有權對陌生人親熱。但在那時那種情況下，她明白對方並無惡意。」

弗里德曼於2016年去世，享年92歲；門多薩則在2019年以95歲高齡去世。

性騷擾 拜登 社群媒體

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