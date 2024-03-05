美將調查中國聯網汽車風險 中國外交部反提蘋果手機

美國將調查中國聯網汽車是否涉及國安風險。圖為比亞迪展示的電動車。(路透)

美國將調查中國聯網汽車是否涉及國安風險，中國商務部 昨天表示嚴重關切，批評美方此舉是意圖設置非關稅 壁壘；中國外交部還公開反問，中方是不是更應該擔心中國用戶上億支蘋果手機把訊息傳輸到美國。

中國商務部官網4日發布「商務部新聞發言人就美國政府擬對中國製造聯網汽車開展國家安全風險審查答記者問」，表示中方注意到有關情況。美方以「國家安全」為藉口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示「嚴重關切」。

中國商務部發言人並稱，近年來，美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、推出歧視性補貼政策，現在又打著國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

中國外交部4日下午舉行例行記者會，有記者提問，據報導，美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）日前接受採訪時稱，如今的汽車如同「裝了輪子的蘋果手機」，可以搜集大量訊息，「假如美國路上有300萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」。

中國外交部發言人毛寧回應稱，有關言論不僅是虛假敘事，也是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。「按這個邏輯，中國是不是更應該擔心，華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機把信息傳輸到美國，甚至同時黑屏？」

美國政府1日表示，隨著對數據安全的擔憂與日俱增，美國正著手調查聯網汽車（connected car）的國家安全風險，特別是中國製造的技術。

拜登（Joe Biden）總統在聲明中說：「中國決心主導汽車市場的未來，包括採取不公平的做法。」

他還說：「中國的政策可能會讓他們的車輛充斥我們的市場，對我們的國家安全帶來風險。」

據路透，雷蒙多最近談到，中國政府可能會試圖切斷美國境內數十萬輛中國聯網車以製造混亂；她說，中國高科技車輛「可能立即、同時因為『北京某個人』而失靈，細想就覺得可怕」。

雷蒙多還說，聯網車輛會蒐集大量敏感資訊，可能包括家長到學校接送孩子的地點、上班路線或銀行打來討論逾期未還貸款的電話等。