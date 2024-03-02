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打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

編譯廖振堯／綜合2日電
馬斯克在特斯拉領取558億元薪酬案被法官撤銷，股東的律師團隊要求破天荒的56億元報酬。(歐新社)
馬斯克在特斯拉領取558億元薪酬案被法官撤銷，股東的律師團隊要求破天荒的56億元報酬。(歐新社)

特斯拉一名股東2018年提訴控告董事會批准執行長馬斯克(Elon Musk)總價值逾558億元薪酬方案時，違反對投資人的信託義務；德拉瓦州商業法院法官今年1月裁定撤銷該薪酬方案，並命令馬斯克歸還依此獲得的股票選擇權。如今這起案件最大贏家可能是原告律師，他們要求以特斯拉股票支付報酬，價值約56億元。

華爾街日報報導，股東律師們1日向法院提交文件要求超過2900萬股特斯拉股票，另支付100萬元現金的法律費用，截至1月底法官麥考米克(Kathaleen McCormick)下判決時股票價值約為56億元，最終費用可能會依股價上升或下降，也得看法官衡量薪酬方案的價值多少。此薪酬方案包含超過3億股選擇權，已全部生效但馬斯克尚未行使任何選擇權。

原告首席律師瓦拉洛(Greg Varallo)表示，要求的費用是前所未有的，因為原告律師群為特斯拉帶來巨大利益價值，所以才要求相應的巨額費用。

德拉瓦州商業法院的法官通常根據判決或和解的規模、案件完成的階段來計算律師費用，很多時候比其他法院支付更高的費用。律師通常會收到判決或和解約三分之一金額，本案律師群要求費用約為11%，雖然百分比不高，但總金額遠超法院先前的近3億元紀錄。

麥考密克手上還有另一起類似的特斯拉案件：因股東又提告董事會的薪酬方案，一群現任和前任特斯拉董事去年同意返還超過7億3500萬元的現金和股權，並放棄額外薪酬，作為和解條件。此案中原告律師要求支付超過2億3000萬元的費用和開支，約占返還和放棄薪酬總額的25%。

該案被告律師認為，麥考密克應該根據特斯拉將從和解中受益的金額，而不是返還和放棄薪酬總額的市值來支付費用。根據此計算方法，原告律師應獲得的費用不超過6350萬元。法官延遲此案律師費用的決定，理由是律師可能會就馬斯克的薪酬提出類似問題。

特斯拉 馬斯克 德拉瓦州

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