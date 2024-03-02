川普二媳賴拉 從受氣包變心腹

賴拉。(路透)

賴拉在紐約的派對看到艾瑞克穿越擁擠房間時，馬上就知道兩人會很登對。195公分的艾瑞克是美國前總統川普 次子，180公分的賴拉一眼就注意到鶴立雞群的艾瑞克，「我告訴自己，我們一定很配，高跟鞋隨便我怎麼穿」。

但這純屬賴拉（Lara Yunaska）個人意見。她的出身是北卡羅來納州 威明頓；學歷是北卡州大傳播學系，均不符成為川普媳婦條件。

2006至18年川普律師柯恩說，川普很多很多年都不喜歡她，甚至不同意艾瑞克娶她，川普當時已在集團內找到一名他認為能和兒子匹配的對象。

參選全委會 拚家天下

柯恩還說，當然不只川普嘲笑賴拉的外型，川普長子小唐納和長女伊凡卡也都取笑她的長相。川普家一點都不喜歡她。

如今情況卻發生巨變。現年41歲的賴拉已被川普點名，參選共和黨 全委會（RNC）副主席，主席則由川普親信、北卡共和黨黨部主委華特里出馬，總幹事由川普競選團隊策士拉希維塔出任。藉由抓牢黨機器，共和黨將成川普「一個人的武林」。

在共和黨總統黨內初選連戰連敗的南卡羅來納州前州長海理則質疑，本黨就這樣放任川普掌握黨中央、全代會，家天下嗎？賴拉反譏說，今年初選進行到現在，海理絕無可能代表共和黨選總統，死撐著選下去只會毀掉自己當副總統的機會，「搭上川普列車的時候到了」。

RNC主席麥丹尼爾自知已完成階段性任務，很識趣地在2月26日宣布，將於3月5日、即初選的「超級星期二」後卸任。

無腦挺川普 表現死忠

賴拉與艾瑞克在紐約派對相識6年後，2014年在川普的美國佛羅里達州海湖莊園結婚。賴拉很快就加入川普2016年競選團隊，擔任「川普–潘斯女性賦權巡迴之旅」召集人。川普任內，賴拉負責募款。2021年1月6日國會暴動時，她呼籲現場群眾盯好哪些共和黨籍國會議員不願推翻2020年總統大選結果，將來用選票加以制裁。過去3年多，賴拉也是保守派媒體常客，幫川普擦脂抹粉。

2022年國會期中選舉時，賴拉一度考慮回老家競選聯邦參議員，使鄉親父老頗感意外，因為她將近20年沒在家鄉經營。她最後打消念頭。

北卡州大政治系教授葛林分析，共和黨在北卡的各山頭皆不看好她，若執意參選又以慘敗收場，會使川普很沒面子。北卡選民對她根本沒印象。

葛林解釋川普提名賴拉當RNC副主席的用意，川普一再將缺乏政治歷練、資格不符的家族成員，安排在重要政治職位上，形成一種用人唯親模式。換言之，川普要求對他個人的忠誠，大過對組織或職位的忠誠。

伊凡卡背叛 乘機上位

川普專書「川普的養成」（The Making of Donald Trump，暫譯）作者強斯敦也說，將毫無黨務經驗的賴拉放在RNC副主席位子上，沒人指望她能對黨務置喙，只代表川普想大權一把抓，而且有權無責。

強斯敦說，賴拉能獲得青睞，主因是川普的最愛伊凡卡與女婿庫許納在川普2020年敗選後決心淡出。這對夫妻都曾任川普白宮高級顧問，卻在川普確定敗選當晚連夜打包搬離華府。

川普卸任後的官司，包括商業詐欺和煽動國會暴動。伊凡卡作證時將自己跟川普集團關係撇得一乾二淨，一律以不記得、不知道回應。川普用可悲1詞，形容伊凡卡出庭作證他被控詐欺和煽動暴動等案件。據閨密透露，伊凡卡私下說，「我仍深愛父親，只是我不能再幫他解圍」。