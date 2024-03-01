記者報導華裔科學家惹議拒透露消息來源 日罰800元

華裔科學家陳燕平。(取自陳燕平個人領英)

資深電視記者凱薩琳‧賀瑞吉(Catherine Herridge)2017年任職福斯新聞網(Fox News)期間，指稱華裔科學家陳燕平(Yanping Chen)遭聯邦調查局(FBI )調查的報導內容引發爭議。聯邦法官去年8月命令她公布採訪消息來源，但賀瑞吉始終拒絕配合；她於2月29日被判藐視法庭，每天罰款800元，直到交待消息來源為止。

不過，哥倫比亞特區聯邦法院法官庫柏(Christopher R. Cooper)同意刑責延緩執行30天，讓賀瑞吉有時間提出上訴。

59歲的賀瑞吉離開福斯新聞網之後跳槽哥倫比亞廣播公司(CBS)，但日前被裁員。

賀瑞吉先前請求法官從輕量刑，罰金訂為每日1元，但遭庫柏駁回。庫柏在裁決書中寫道，微不足道的懲罰不符民事藐視(civil contempt)的基本精神，法院命令必須遵守。

庫柏指出，倘若允許持續違背法院命令的賀瑞吉只須繳交低額罰金，基本上等於損害陳燕平受到隱私法保護的權利。

賀瑞吉辯護律師菲爾賓(Patrick Philbin)表示，賀瑞吉無法認同法官裁決，打算上訴。

福斯新聞網發表聲明說，記者保護消息來源卻被判處藐視法院，將在新聞界造成嚴重的寒蟬效應。

華盛頓郵報29日報導，陳燕平被FBI調查時，對於是否曾在中國服軍職、任職學校的資料庫是否會被中國政府取得，涉嫌做出不實陳述，但從未被起訴。賀瑞吉報導曝光後，陳燕平2018年控告聯邦調查局、司法部、國防部、國土安全部等機關侵犯隱私。

賀瑞吉2023年9月提供審前宣誓供證(deposition)時，援引憲法第一修正案權利，不願回答陳燕平的代表律師對於報導內容如何取得的多次詢問。

2001年入籍成為美國公民的陳燕平，1998年在維吉尼亞州 阿靈頓創立管理與技術大學(University of Management and Technology)，為在職成年人提供大學及研究所教育。聯邦調查局經過六年調查，2016年告訴陳燕平她一切清白，不會提出任何指控。