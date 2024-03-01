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防堵中國汽車進口 美議員提案課徵125%關稅

中央社台北1日電
共和黨籍聯邦參議員霍利周三提出法案，將中國汽車進口的總關稅大幅提高至125%，呼籲拜登總統應保護美國汽車工人。美聯社
共和黨籍聯邦參議員霍利周三提出法案，將中國汽車進口的總關稅大幅提高至125%，呼籲拜登總統應保護美國汽車工人。美聯社

中國新能源汽車龍頭比亞迪將在墨西哥建廠，引發美國汽車業新擔憂。共和黨籍聯邦參議員霍利周三提出法案，將中國汽車進口的總關稅大幅提高至125%，呼籲拜登總統應保護美國汽車工人。

中國去年躍為全球最大汽車出口國，比亞迪銷量也超越特斯拉成為電動汽車新龍頭。

據路透報導，霍利（Josh Hawley）提出的法案將把基本關稅從目前的2.5%提高至100%。這意味著所有進口中國汽車的總關稅將從目前的27.5%提高到125%。法案還尋求對中國汽車製造商在墨西哥組裝的汽車實施100%的關稅。

霍利表示，拜登（Joe Biden）應該採取措施保護美國汽車工人「免受中國構成的生存威脅」。

在此之前，一個由兩黨議員組成的小組去年11月敦促美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）提高對中國汽車的關稅，稱她應該計劃應對即將從墨西哥等貿易夥伴出口而來的（中國）汽車浪潮。

報導引述一名汽車業官員表示，拜登正在考慮提高對中國電動汽車的關稅。拜登去年11月曾向汽車工人表明：「中國決心透過不公平的貿易行為來主導電動車市場，但我不會讓他們這樣做。」

戴琪上月表示，拜登政府正在密切審查「中國在汽車行業的非市場政策和做法」，並重新審查現行的關稅水準。

美國製造業倡導組織上周五敦促拜登，阻止來自於墨西哥的低成本中國汽車和零部件。

美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）在報告中表示，廉價的中國汽車之所以如此便宜，是因為它們得到了中國政府的權力和資金的支持。若進入美國市場，「最終可能會導致美國汽車業的滅亡」。

報導並提到，在總統任內將關稅提高25%後，即將在11月尋求再度當選總統的川普（Donald Trump），揚言要對中國汽車進口徵收更高的關稅。

對此，中國駐美國大使館表示，中國汽車出口「體現了中國製造業的高品質發展和強勁創新」。

報導指出，比亞迪計畫在墨西哥設立電動車工廠，已在美國引發新的關注。

比亞迪美洲分公司總裁李柯表示，比亞迪將在墨西哥設廠，以擴大在當地市場的份額，預計在今年底前確定工廠的選址，該工廠一年將生產15萬輛汽車。

她說，比亞迪正在墨西哥中部和南部地區尋找工廠選址，而不是靠近美國邊境的墨西哥北部；「我們是為墨西哥市場而建廠，不是為了出口市場。」

墨西哥 關稅 拜登

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