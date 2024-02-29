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拜登川普同樣走訪美墨邊境 移民政策大不同

呼籲加薩停火 演員謝佛參與抗議活動被捕

中央社紐約28日綜合外電報導
和許多其他抗議者一樣戴著口罩的謝佛，一度被看到坐在地板上，其他人在她身後高舉寫著「猶太人致拜登：停止武裝屠殺」（Jews to Biden: Stop Arming Genocide）的橫幅。（取自X）
和許多其他抗議者一樣戴著口罩的謝佛，一度被看到坐在地板上，其他人在她身後高舉寫著「猶太人致拜登：停止武裝屠殺」（Jews to Biden: Stop Arming Genocide）的橫幅。（取自X）

拜登本周稍早參與脫口秀節目時，數十名抗議者在位於曼哈頓的NBC 總部被捕。活動組織者今天證實，演員謝佛（Hunter Schafer）也在其中。

拜登（Joe Biden）當時錄製的是NBC的深夜脫口秀節目「塞斯麥爾斯深夜脫口秀」（Late Night with Seth Meyers）。

美聯社報導，「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）表示，參演影集「高校十八禁」（Euphoria）的25歲明星謝佛和超過100名示威者26日下午聚集在洛克斐勒廣場30號（30 Rockefeller Plaza）大廳，呼籲以哈戰爭停火。

根據現場影片和照片，當拜登的車隊駛入該區域時，謝佛和其他抗議者身穿寫著「立即停火」（Ceasefire Now）和「不要以我之名」（Not in Our Name）標語的黑衣，高呼「讓加薩生存」（Let Gaza Live）等口號。

和許多其他抗議者一樣戴著口罩的謝佛，一度被看到坐在地板上，其他人在她身後高舉寫著「猶太人致拜登：停止武裝屠殺」（Jews to Biden: Stop Arming Genocide）的橫幅。

謝佛的代表今天沒有回應尋求置評的訊息。抗議組織者指出，她和其他人將於下月某個時間出庭。

謝佛28日晚間遭警方釋放後被民眾在曼哈頓捕捉到他的身影。（取自X）
謝佛28日晚間遭警方釋放後被民眾在曼哈頓捕捉到他的身影。（取自X）

「猶太和平之聲」的麥葉森－諾克斯（Sonya Meyerson-Knox）在電子郵件聲明中表示：「我們讚揚她（指謝佛）對巴勒斯坦自由和人人享有公正未來的奉獻。」

紐約市警察局今天表示，在一個半小時長的示威活動後，有30人被拘留，並因非法侵入向他們發出傳票。

拜登 猶太 加薩

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