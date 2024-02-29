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德州野火焦土如月球表面 消防員趁回溫前控制火勢

中央社德州加那丁29日綜合外電報導
這波德州狹長地帶（Panhandle）野火以「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek Fire）火勢最大。目前已經有約1300平方英里的土地淪為焦土，火勢已經蔓延至奧克拉荷馬州。（美聯社）
這波德州狹長地帶（Panhandle）野火以「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek Fire）火勢最大。目前已經有約1300平方英里的土地淪為焦土，火勢已經蔓延至奧克拉荷馬州。（美聯社）

隨著風速和氣溫下降，德州史上第二大野火爆炸性擴大速度已經減緩，不過，龐大的火勢仍未獲得控制，恐造成更多的死傷和破壞。

美聯社報導，這波德州狹長地帶（Panhandle）野火以「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek Fire）火勢最大。目前已經有約1300平方英里的土地淪為焦土，火勢已經蔓延至奧克拉荷馬州

目前僅有3%的火勢受到控制，火勢控制進展不大。不過，今天氣溫預報40來度，加上有機會下雨，可望在週末氣溫回升前取得進展。當局未說明野火發生的原因，但強風、乾草易燃和異常溫暖的氣溫助長了火勢。

影片來源: YouTube CBS

目前已確定這波野火導致一名83歲的老奶奶喪生，由於野火仍延燒，當局尚未展開全面搜索行動，調查大火造成的人員死傷和屋舍受損程度。

57歲的陶尼（Greg Downey）描述野火逼近時逃難的過程，他說：「 我們一度什麼都看不到。我沒想到竟然還能逃出去。」

確定罹難的老奶奶經家人指認後是布蘭肯西普（Joyce Blankenship），曾經擔任代課老師。她的孫子奎沙達（Lee Quesada）說，他之前在社區論壇發文詢問是否有人可以幫忙尋找她的下落。但警方28日告訴她舅舅噩耗，布蘭肯西普的遺骸在燒毀的房子裡發現。

德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）宣布60個郡為災區。野火導致潘特克斯（Pantex）核武工廠27日晚間暫時關閉，不過，核武工廠28日正常運作。

漢普希爾郡緊急管理協調員（Hemphill County Emergency Management Coordinator）肯達爾（Bill Kendall）形容大火燒過的土地宛如「月球表面一般，被夷為平地」。

肯達爾表示，加那丁方圓百里約40棟房子被燒毀，數百頭牛隻屍橫遍野。

加那丁居民藍金（Tresea Rankin）拍下自己的房子被大火吞噬的過程。「38年的記憶…我的兩個孩子在這裡成家，不過，你曉得的，沒關係，記憶永遠不會消失。」

德州 奧克拉荷馬州 共和黨

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