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一洲焦點／麥康諾辭共和黨參院領袖、密州初選、秦剛未死

領導參議院共和黨團近20年 麥康諾宣布世代交替

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）28日在院會宣布，將於11月卸任領袖。美聯社
聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）28日在院會宣布，將於11月卸任領袖。美聯社

聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）28日在院會宣布，將於11月卸任領袖；現年82歲的麥康諾自2006年起擔任共和黨領袖迄今，領導共和黨參議院黨團近20年，任期之長創下歷史紀錄。

此外，麥康諾1984年出任肯塔基州聯邦參議員，到本屆參議員任期2027年初截止，他的參議員生涯長達43年。

麥康諾自嘲道，若40年前有人說他會成為美國史上任期最長的共和黨領袖，他會認為對方瘋了；而如今，他很榮幸能在參議院成為史上最長的肯塔基州代表。

麥康諾在黨內的影響力自不待言，與德拉瓦州參議員出身的現任總統拜登也長期共事；拜登談及此事說，他與麥康諾關係很好，哪怕針鋒相對也從未扭曲任何事，很遺憾聽到麥康諾要下台了。

麥康諾在參院演說時提到其妻妹趙安吉剛剛逝世的消息，稱這是他與家人都特別艱難的一段時間，也提醒他重新檢視人生。

麥康諾說，他的人生應該邁入下一階段，且是時候世代交替；他宣布11月會選出新的共和黨領袖，而他自己則會做完參議員任期。

麥康諾的任期預計到2027年1月，他回顧自己1985年踏進參院院會時的心情，當時想的是被人記住名字，當雷根總統稱呼他奧唐諾（Mitch O’Donnell），他覺得，已經很接近了，夠了。

美聯社分析，麥康諾的決定代表著共和黨內意識形態的重大轉變，從雷根時期信仰傳統保守主義與強大國際聯盟的主張，走向前總統川普激烈且孤立的民粹至上。

麥康諾在演說時稱頌雷根，並強調自己以捍衛美國獨特主義（American exceptionalism）為職志，指美國價值觀獨特，可作為放諸四海皆準的信仰。

華盛頓郵報報導，麥康諾的宣告代表著美國政治一個時代的終結，他在參院透過重塑聯邦司法系統，與民主黨對抗，又在川普執政時代末期偶爾發出異見。

麥康諾在2021年1月6日國會山莊暴亂事件時，公開譴責川普煽動支持者衝撞國會，並在騷亂平息後，率領共和黨議員重返院會，完成確認選舉人團投票結果的程序；不過，當民主黨發動彈劾川普時，案子遞到參議院卻在麥康諾的領導下被封殺，這也讓麥康諾招致批評。

紐約時報報導，麥康諾和川普在2020年底後再沒說過一句話，但兩人的顧問正在穿針引線，和緩兩人的關係，試圖讓麥康諾能再支持川普一次。

麥康諾和川普的分道揚鑣，反映的是共和黨內極右翼路線之爭，麥康諾力促民主黨和共和黨在邊境和援助烏克蘭預算達成共識，在黨內極力反對拜登政府的邊境改革政策後，改推烏克蘭預算先行，民主黨與共和黨在參院取得共識順利通過，卻遭親川普的眾院議長強生（Mike Johnson）反對，法案擱置在眾院。

麥康諾表示，美國自身的利益與美國在自由世界扮演不可或缺的角色，這兩者並不衝突，他也正是因為如此，強力推動援外預算通過，他捍衛的是美國的國際領導角色。

麥康諾表示，他依然精力充沛地要做完剩餘任期，這點足以讓所有外界批評者失望。

麥康諾助手稱麥康諾的決定與身體狀況無關。

麥康諾去年初在華府一場活動摔倒，兩度在公開談話時眼神直視前方、緊閉雙唇且接不上話；麥康諾辦公室事後解釋，是因為他當下短暫頭暈（lightheaded）。

福斯新聞報導，麥康諾的領袖遺缺熱門人選包含，參院共和黨第二號人物的黨鞭熊恩（John Thune）、前黨鞭孔寧（John Cornyn），以及第三號人物貝拉索（John Barrasso）；熊恩2022年挺過川普的攻擊順利連任，貝拉索則是三人之中與川普關係較好的參議員。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

麥康諾 共和黨 川普

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