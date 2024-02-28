7歲兒學校惹禍 虎媽罰步行回家「下秒不慎輾過他」

示意圖。(Photo by Jessica Furtney on Unsplash)

阿拉巴馬州 27歲的媽媽詹姆斯(Sarai Rachel James)為懲罰7歲的兒子，讓他從學校步行回家，她本人其後在開車過程中撞倒了孩子。詹姆斯已被控犯有嚴重虐待兒童罪。

根據「紐約郵報」報導，阿拉巴馬州27歲女子詹姆斯（Sarai Rachel James）日前駕車到位於波阿斯（Boaz）的學校接送7歲兒子放學，得知兒子早上因為闖禍被送至校長室，她當下怒火中燒，決定狠狠教訓兒子，接載兒子後在學校不遠處停車，並命令兒子下車，自行走路回家。

儘管當時詹姆斯與兒子離家還有8個街區，但年僅7歲的兒子絲毫不敢忤逆媽媽的「鐵血管教」，只能慢慢朝家裡方向走去。 警方透露，詹姆斯開車在兒子身後尾隨了幾個街區後，兒子在她放慢車速時，試圖抓住車門把手，打開車門上車。

詹姆斯見狀，立刻加速離開，不料她的這一舉動卻導致兒子被轎車拖行在地面並被壓在車下，遭車子後輪狠狠輾過。 小男孩被壓傷後立即送往阿拉巴馬大學醫院（University of Alabama at Birmingham School of Medicine），並被診斷出背部和頭側擦傷。幸運的是，經診斷後證實兒子只是背部以及頭側有擦傷，沒有受到嚴重傷害。

當地警察局長亞伯克羅比（Michael Abercrombie）表示，調查人員認為詹姆斯應該是無意中輾過兒子，但如果她沒有懲罰兒子的話，這起事故就不會發生。警方事後逮捕了詹姆斯，以「嚴重虐童」的罪名對她提出指控。詹姆斯目前被禁止與兒子聯繫，並需要繳交5萬美元保釋金以獲釋；當時車內另1名53歲女子，則被控涉嫌「危害兒童福利 」，需繳交500美元保釋金。