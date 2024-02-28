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Meta查克柏格睽違10年訪韓 將與三星李在鎔、LG電子執行長會面

編譯簡國帆／綜合外電
Meta執行長查克柏格十多年來首度造訪南韓，可能會和三星電子和樂金電子（LGE）等諸多企業主管會面。(美聯社)
Meta執行長查克柏格十多年來首度造訪南韓，可能會和三星電子和樂金電子（LGE）等諸多企業主管會面。(美聯社)

臉書母公司Meta執行長查克柏格27日稍晚已抵達南韓，可能會和三星電子和樂金電子（LGE）等諸多企業主管會面，預料討論人工智慧（AI）與混合實境（MR）裝置等議題，也將與南韓總統尹錫悅會晤。

綜合路透、韓聯社及南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，查克柏格在訪日行程後，於27日深夜抵達南韓，是他十多年來首度造訪南韓。

知情人士透露，查克柏格可能與三星電子會長李在鎔和LG電子執行長Cho Joo-wan會面，商談延展實境（XR）與AI事業等領域的可能合作，並將在Meta韓國公司的辦公室，和至少五家未揭露名稱的XR新創公司代表進行閉門會談。

查克柏格和李在鎔碰面可能討論共同合作發展AI晶片，與Cho Joo-wan碰面則據傳將討論共同開發一款先進頭戴裝置，目標為2025年上市。這款裝置據信為Meta Quest產品線中的最高階產品。

查克柏格預料也將和尹錫悅會晤，接著在3月1日啟程前往印度。Meta韓國公司表示，無法證實查克柏格南韓行的任何細節。

查克柏格上次訪韓已是2013年6月，當時待了兩天一夜，和時任總統朴槿惠及李在鎔見面。

查克柏格 南韓 AI

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