中國晶片製造商涉竊取商業機密 美法院判無罪

美光和晉華己於去年12月達成和解，兩家公司同意結束雙方所有訴訟。（路透）

中國晶片 製造商福建晉華涉嫌經濟間諜等刑事案件，美國法官判決無罪。此裁決可望緩和拜登 政府為保護美國技術的追訴。

美國地區法官Maxine M. Chesney周二判定，檢方未能證明這家中國國企方盜用美國最大記憶晶片製造商美光科技的專有數據，檢方聲稱晉華透過聯電（2303）的一項製造協議取得相關數據。聯電已於2020年承認竊取商業秘密並支付6000萬美元罰款後，也就美國司法部 指控晉華一案提供協助。

根據美國司法部當初起訴的聲明所示，如果福建晉華罪名成立，將面臨罰款，晶片和涉嫌竊取技術所得的收入，也都會被沒收。

這項判決意義重大，因為儘管在美國多人以非法向中國轉移智慧產權的罪名定讞，但司法部很少在美國法院起訴中國企業。

美國於2018年對晉華提出告訴，正值川普對中國大陸發動的貿易戰之際。此案當年被吹捧為打擊中國對美國企業和研究型大學展開間諜活動的招牌努力。

拜登和習近平整體上尋求穩定兩國關係，包括去年11月在舊金山亞太經合會期間舉行面對面會談。不過，這兩大經濟體仍在就科技霸主地位展開激烈競爭。

美光也有意討好北京，承諾將向西安封測工廠投資逾人民幣43億元，執行長Sanjay Mehrotra也訪問大陸。

美光和晉華己於去年12月達成和解，兩家公司同意結束雙方所有訴訟。在此之前，中國大陸政府去年5月以網絡安全為由，禁止「關鍵信息基礎設施」業者採購美光晶片。美國也一直在與盟國聯，阻止北京獲得最先進的半導體和最新的晶片製造技術。