美國會有共識避免政府關門 援烏預算仍卡關

美國總統拜登(右二)邀請聯邦眾議院議長強生(左)、聯邦參議院民主黨領袖舒默(右)等人在橢圓辦公室討論解決關門問題的聯邦政府預算案。(歐新社)

美國兩黨國會領袖27日在白宮開會有共識，將合作避免政府關門，但援助烏克蘭 的預算 談判依然卡關；民主黨參院領袖舒默形容，這是他參加過最為熱烈（intense）的橢圓辦公室會談，所有人一起努力說服共和黨籍的眾院議長強生。

美國總統拜登 邀請聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）以及聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在橢圓辦公室討論解決關門問題的聯邦政府預算案，以及援助烏克蘭、以色列與台灣的國安追加預算。

美國聯邦政府機構原則上從每年10月起到隔年9月底，規畫一整年度預算，由國會通過後撥款。

路透報導，由於共和黨內部意見分歧，即便強生和民主黨達成共識，還是無法令1.59兆美元的預算案一口氣過關，極右翼的共和黨人半年來三度將政府機構逼向關門大限。

國會上月中旬合作通過臨時預算，將個別聯邦政府部門關門的期限展延至下月1日（農業與運輸部門）與8日（五角大廈與國務院）；強生在一小時的討論後對媒體表示，避免政府關門是國會的首要責任，會挹注聯邦政府預算。

拜登說，他相信可以在到期日前獲得解決方案，避免部分政府部門關閉，否則這會損害美國經濟。

至於援烏預算，舒默表示，這是他參與過最為熱烈的橢圓辦公室會談，拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、傑佛瑞斯、麥康諾和他一起，五對一地說服強生把援烏預算提交到眾院院會討論，反覆強調援助烏克蘭對美國有多麼重要，已承擔不起幾個月的延宕。

舒默說，延宕很可能導致輸掉這場戰爭，北約四分五裂，盟友對美國失去信心，俄羅斯、中國、北韓和伊朗的獨裁者會認為美國軟弱可欺從而趁機得利。

拜登則說，烏克蘭資源受限，已從戰場上有所敗退，被迫配給發放彈藥和補給品，美國國會的不作為結果是非常可怕的。

參院日前通過援助烏克蘭的追加預算案950億美元後，眾院始終沒有採取行動，舒默表示，這取決於強生。

強生則說，這次會談十分坦率，眾院正在探索各種可行方案，及時處理國安追加預算案，而他主要的重點還是在解決美墨邊境的移民問題。