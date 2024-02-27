FAA：波音內部安全通報系統混亂 員工難以信任

聯邦航空總署（FAA）發布報告，指波音（Boeing）公司旗下機種在2018年和2019年接連發生致命意外後，員工對公司內部安全通報系統的混亂狀況感到困惑且不信任。（美聯社）

根據聯邦航空總署（FAA）今天發布的報告，波音（Boeing）公司旗下機種在2018年和2019年接連發生致命意外後，員工對公司內部安全通報系統的混亂狀況感到困惑且不信任。

法新社報導，FAA任命的專家小組指出，波音高階管理層與其他員工之間存在「脫節」狀況，且員工懷疑自己提出安全投訴可能招致報復。

一份執行摘要指出，「相關程序和訓練非常複雜，且不斷改變，導致員工感到困惑，在不同工作地點和員工群體之間尤其如此」。

今年1月5日，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架波音737 MAX 9客機在飛行途中內嵌式艙門（plug door）遭吹走，迫使客機緊急降落，隨後部分波音737 MAX遭暫時停飛，波音也因此面臨更嚴格審查。

實際上，繼2018年印尼 獅子航空（Lion Air）和2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的737 MAX致命事故後，國會就在2020年的法律中下令進行調查。該調查範圍並不包括阿拉斯加航空事故，但摘要提到出現在調查報告中的「嚴重品管問題」，這也「加劇」了專家小組的擔憂。

該報告共發現27個問題點，並提出53項建議，包括安全訓練標準化、提高員工投訴處理方式的透明度，以及改善制度，以賦予機師對安全和訓練事務更大的影響力等措施。

FAA表示，該機構計畫「立即」進行審查，以確定下一步措施。

「我們將持續要求波音公司遵守最高安全標準，並努力確保該公司全面執行相關建議。」

波音則透過聲明感謝該專家小組，並稱將「仔細檢討小組的評估並從其調查結果中吸取教訓。我們已採取多項重要措施，以培養安全文化，向所有員工賦予權力，並鼓勵他們分享意見。但我們還有很多工作要做」。

報告列舉出致命事故發生後，波音公司的安全舉措，比如設立「大聲說出來」（Speak Up）入口網站，這是一個線上系統，專門讓員工秘密通報生產品質、安全或商業道德方面的疑慮。

但根據書面紀錄，接受FAA面談的員工表示他們「不信任」舉報計畫的匿名性，並稱員工更傾向直接與主管討論問題。

FAA指出，員工不了解如何使用不同通報系統，以及何時該使用哪種通報系統，「專家小組擔心，通報系統造成的混亂可能阻礙員工提出安全問題」。