挺川要角布波特科州初選選情看壞 換選區後支持冷清

科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)2021年以來代表科州第3選區，由於面臨黨內強勁對手挑戰，今年選舉換跑道改爭取代表第4選區，結果支持度未見起色，上個月黨內舉行假投票(straw poll)結果僅排第五。美聯社

眾議院挺川要角、右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者科羅拉多州聯邦眾議員 蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)2021年以來代表科州第3選區，由於面臨黨內強勁對手挑戰，今年選舉換跑道改爭取代表第4選區，結果支持度未見起色，上個月黨內舉行假投票(straw poll)結果僅排第五。

37歲的布波特只有高中學歷，當選國會議員之前與丈夫在科州賴夫爾(Rifle)合開「槍手燒烤店」(Shooters Grill)餐廳。眾議員任內，布波特引發爭議包括，2021年1月6日國會暴動前被眾院 同僚目擊帶領群眾探勘國會大廈內部，拜登總統2022年3月赴國會發表上台後首次國情咨文，布波特在演講中途起哄叫囂。

科州第3選區共和黨 初選裡，由於挑戰者律師賀德(Jeff Hurd)來勢洶洶挑戰，布波特去年12月宣布轉戰第4選區，結果碰上在當地深耕多年的州參議員桑尼柏格(Jerry Sonnenberg)，選情更加嚴峻。

新聞周刊(Newsweek)報導，1月25日在拉普頓堡(Fort Lupton)舉行的初選辯論會後，針對100名共和黨選民舉行的非正式投票結果顯示，布波特僅獲12票，在所有候選人中排名第五，拿到22票的桑尼柏格則位居第一。

三位前任科州第4選區共和黨聯邦眾議員賈德納(Cory Gardner)、阿拉德(Wayne Allard)、布朗(Hank Brown)22日共同出面為桑尼柏格背書，更讓布波特顯得難堪，共和黨內部路線之爭隨之浮上檯面。

桑尼柏格發表聲明說，獲得國會前輩支持象徵多年在第4選區的努力經營獲得肯定。

布波特則獲得眾院議長強生(Mike Johnson)背書，強生形容布波特是「不屈不撓的保守派領導力量」。

華爾街日報日前報導，不少共和黨選民對布波特頗有微詞。

退休大學職員史柯菲德(Judy Scofield)便說，身為基督徒，無法認同有人打著基督徒招牌向選民騙票，結果露出卑劣的真面目，「現在我對她的感想就是卑劣」。