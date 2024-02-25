查克柏格本周在亞洲好忙 在日韓談AI後 還要去印度參加婚禮

Meta執行長查克柏格。(美聯社)

Meta執行長查克柏格 本周展開忙碌的亞洲之行，前往日本、南韓與印度，磋商人工智慧（AI ）服務事宜並強化與當地企業、政府領導人的關係。

彭博資訊報導，Meta發言人透露，查克柏格過去一周已與家人在日本度過滑雪之旅，今（26日）明兩天將在東京會見Meta公司的開發商。他們將討論該公司的Quest虛擬實境（VR）頭戴裝置與大型語言模型Llama。Llama是Meta推動要與OpenAI的ChatGPT競爭的努力之一。

發言人說，查克柏格周三計劃前往首爾會見合作夥伴，但沒透露詳述細節。根據知情人士說法，查克柏格暫定拜會南韓總統尹錫悅。根據韓媒報導，查克柏格也將與三星 電子會長李在鎔討論AI合作事宜，另與樂金電子（LG）執行長討論延展實境（XR）頭戴裝置的合作開發事務。

Meta發言人表示：「馬克（查克柏格）正在日本進行私人行程，而且將在日本期間會見幾個重要合作夥伴。如同報導，馬克正規劃短暫拜訪韓國進行幾場重要的合作夥伴會面。」

三星主管不願置評，LG的主管未能立即回應置評請求。

Meta和三星過往在VR頭戴裝置有所合作，查克柏格曾以特別嘉賓的身分現身三星在2016年的Unpacked發表會，談論Gear VR。雙方在合作之前，查克柏格曾於2013、2014年訪韓，會見了李在鎔並參訪了三星的主要工廠。

如今查克柏格再度訪韓，正值Meta加緊在AI領域與OpenAI、微軟和Google母公司Alphabet競爭。查克柏格上月在Instagram Reels短片透露，該公司對AI的未來藍圖需要建立在「大規模的運算基礎設施」上。他說，到2024年底前，該基礎設施將納入來自輝達（Nvidia）的35萬塊H100晶片。

查克柏格和其他人一直在討論建立通用人工智慧（AGI）也就是和人類平均智商一樣聰明的AI，儘管有關面臨AGI可能威脅人類的未來風險疑慮不斷。三星據報導也在矽谷設立了名為「AGI運算實驗室」的新半導體研發單位，要開發新一代晶片。

查克柏格訪韓之後，計劃前往印度古吉拉特邦西部港口城市賈姆訥格爾（Jamnagar），參加億萬富豪安巴尼（ Mukesh Ambani）小兒子的婚禮前慶祝派對。這場舉行一連三天的慶賀活動從3月1日展開，將有商業、科技業與娛樂界名人參與。