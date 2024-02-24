業餘高爾夫球玩家指點職業球員揮桿 影片網瘋傳

英國職業女子高爾夫球員波爾日前上網發布影片，可見到有位業餘玩家「指點」她怎麼揮桿，引來網友瘋傳與熱議。照片翻攝：Sportbible.com / TikTok@georgiagolfcoach

英國一位職業女子高爾夫球員日前上網發布影片，可見到有位業餘玩家「指點」她怎麼揮桿，引來網友瘋傳與熱議。她在受訪時坦承當下覺得尷尬，但因為自己一個「謙虛的人」，並沒有拿職業球員的身分羞辱對方。

天空體育台報導，當事人波爾（Georgia Ball）是一位合格的PGA職業球員兼教練，常常在自己的社群媒體 分享教學影片。當時，她正在利物浦附近的一處高球場練習揮桿，但該名自始自終都沒有入鏡的男子開口，「打擾一下，妳在做什麼？妳不應該那樣，要揮桿與送桿」。

雖然波爾多次跟對方解釋，自己正在進行高爾夫球選手經常用來改善技術的「揮桿轉變」，但該男子仍不斷說教，還兩度自稱「打高爾夫球已經20年」，堅持要指點波爾應該怎麼揮桿。在影片的最後，男子稱波爾應該繼續照他建議的方式打高爾夫球。波爾則是笑了，「感謝你的建議」。

波爾將此次事件的影像上傳到TikTok 後，累積超過1千萬的瀏覽次數，評論數也超過27000則，許多網友取笑該名男子在「男性說教」。波爾接受天空體育台採訪時表示，那時候的對話很尷尬，「但我只是把精力集中於我正在做的事情。我很高興現在可以回顧這件事，並且看到了有趣的一面」。

記者接著詢問，是否曾忍不住想要羞辱對方，波爾則說，「老實講，我是一個謙虛的人，我心中不存在批評他，或者說我是PGA職業球員，我心中就是不存在這麼做」。波爾接著表示，自己沒有機會旁觀該男子打高爾夫球，因此無法對他的揮桿發表意見。