全國步槍協會前執行長涉貪 紐約陪審團裁定吐錢

全國步槍協會（NRA）前執行長拉皮耶（Wayne LaPierre）。（美聯社）

紐約陪審團今天裁定，全國步槍協會（NRA）前執行長拉皮耶（Wayne LaPierre）貪污且對組織管理不善，必須吐回近440萬美元。

綜合美聯社和法新社報導，陪審團表示，74歲的拉皮耶必須向他領導了30年的全國步槍協會償還近440萬美元，全國步槍協會退休 財務長菲力普斯（Wilson Phillips）則欠200萬美元。

陪審團也判定全國步槍協會未能妥善管理資產，在稅務申報中遺漏或不實陳述訊息，並違反紐約揭弊者保護法規。

紐約州 檢察長詹樂霞（Letitia James）說，拉皮耶和一名全國步槍協會高層必須為「多年的貪污、貪婪」支付635萬美元罰款。

拉皮耶在這場民事審判中被控把全國步槍協會當作個人提款機，陪審團判定他的不當行為導致全國步槍協會損失540萬美元，不過他後來已償還其中的100萬美元。

拉皮耶今年1月以健康因素為由宣布辭職，但未具體說明原因。

詹樂霞2020年8月對拉皮耶和全國步槍協會領導層提起訴訟，因而有了今天的裁決。

詹樂霞稱陪審團裁定的結果是「一大勝利」。她在社群平台X上發文說：「在紐約，無論自認多強大或多有影響力的人，都無法逃避貪污和貪婪行為的責罰。」

詹樂霞還說：「每個人都必須遵守相同規則，連全國步槍協會和拉皮耶也不例外。」

詹樂霞在審判開始前曾說，拉皮耶和其他高階主管挪用了全國步槍協會數以百萬計美元資金來為個人奢華的生活埋單，包括私人飛機、昂貴大餐以及家庭旅行。

全國步槍協會今天在聲明中凸顯一部分的裁決結果，以示證明自身「受到某些前供應商和『內部人士』傷害，這些人濫用了協會對他們的信任」。