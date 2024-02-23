我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普捲入金融詐欺案 紐約州裁定罰4.54億元

在家偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢

休士頓高中生髒辮挨罰 法院判了：學校有權…

編譯莊瑞萌／綜合23日電
18歲德州高中生喬治的髒辮子髮型因違反校方服裝儀容規定，因此自去年8月起遭到停學處分。法院22日做出判決，校方的處罰並未違法。(美聯社)
18歲德州高中生喬治的髒辮子髮型因違反校方服裝儀容規定，因此自去年8月起遭到停學處分。法院22日做出判決，校方的處罰並未違法。(美聯社)

德州法院22日判決，休士頓一所高中因學生不願配合髮型規定而給予處罰一事並未違法。學生家屬代表則表示將繼續上訴。

路透報導，這起官司的當事人為18歲的學生喬治(Darryl George)與巴柏山高中獨立學區(Barbers Hill High Independent School District)，後者表示喬治的髒辮子髮型( dreadlocks)違反校方服裝儀容規定，因此他自去年8月起他遭到停學處份，並被送到校外接受紀律教育，為期一整個學年。

在審理的第一天，法官凱恩(Chap Cain III)即判決表示，校方此舉並未違反德州禁止因髮型而進行種族歧視的所謂「皇冠法」(Creating a Respectful and Open World for Natural Hair, 簡稱CROWN Act)。喬治在步出法院時表示，「對我來說，情緒非常複雜，夾雜了憤怒、悲傷」。

在美國，支持禁止因髮型而採取種族歧視的立法開始增加，據經濟政策研究機構(Economic Policy Institute)指出，德州是24個已通過類似法案的州之一，在去年5月即通過相關法律。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)德州分部透過社群媒體表示，芭芭拉岡學區透過歧視性的服裝儀容規定，不斷干擾該學區非裔學生的教育。該機構也引述一份報告指出，德州80%的學校「髮型規定模糊，可能被用來不合理處罰非裔學生」。

在去年9月提起的訴訟中，學區則要求法院就此問題做出裁決。巴柏山學區表示，喬治的髮型違反了學校規定，因為該規定指出男學生的頭髮不能長過「低於T恤領口的頂端、低於眉毛或在放下時低於耳垂位置」。

該校校長波里(Greg Poole)在媒體刊登全版廣告捍衛學校立場並澄清服裝規定是合法的，它教導學生以順服當作犧牲，以便使所有人受益。庭審結束後，學生家屬的一位律師表示她計畫提出上訴，並要求對學區發布聯邦禁令。去年9月，學生家屬在聯邦法院也對學區提起另一起訴訟，聲稱該服裝儀容規定侵犯了喬治的公民權。

學區 德州 種族歧視

上一則

亞裔擁屋率達63.3%創紀錄 西語裔買房也過半

下一則

不再害怕忘密碼…AI突飛猛進「全身」都是識別證

延伸閱讀

停止種族理論禁令及跨性別政策 告坦密庫拉學區被否決

停止種族理論禁令及跨性別政策 告坦密庫拉學區被否決
NBA／談本季最喜歡的時刻 喬治：快艇6連敗期間

NBA／談本季最喜歡的時刻 喬治：快艇6連敗期間
NBA／悲情柯瑞 三分球19投9中轟41分卻被快艇逆轉

NBA／悲情柯瑞 三分球19投9中轟41分卻被快艇逆轉
NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易告吹

NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易告吹

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

2024-02-22 15:23
俄勒岡州州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。美聯社

有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

2024-02-19 12:33

超人氣

更多 >
世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機
「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選