休士頓高中生髒辮挨罰 法院判了：學校有權…

18歲德州高中生喬治的髒辮子髮型因違反校方服裝儀容規定，因此自去年8月起遭到停學處分。法院22日做出判決，校方的處罰並未違法。(美聯社)

德州 法院22日判決，休士頓一所高中因學生不願配合髮型規定而給予處罰一事並未違法。學生家屬代表則表示將繼續上訴。

路透報導，這起官司的當事人為18歲的學生喬治(Darryl George)與巴柏山高中獨立學區 (Barbers Hill High Independent School District)，後者表示喬治的髒辮子髮型( dreadlocks)違反校方服裝儀容規定，因此他自去年8月起他遭到停學處份，並被送到校外接受紀律教育，為期一整個學年。

在審理的第一天，法官凱恩(Chap Cain III)即判決表示，校方此舉並未違反德州禁止因髮型而進行種族歧視 的所謂「皇冠法」(Creating a Respectful and Open World for Natural Hair, 簡稱CROWN Act)。喬治在步出法院時表示，「對我來說，情緒非常複雜，夾雜了憤怒、悲傷」。

在美國，支持禁止因髮型而採取種族歧視的立法開始增加，據經濟政策研究機構(Economic Policy Institute)指出，德州是24個已通過類似法案的州之一，在去年5月即通過相關法律。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)德州分部透過社群媒體表示，芭芭拉岡學區透過歧視性的服裝儀容規定，不斷干擾該學區非裔學生的教育。該機構也引述一份報告指出，德州80%的學校「髮型規定模糊，可能被用來不合理處罰非裔學生」。

在去年9月提起的訴訟中，學區則要求法院就此問題做出裁決。巴柏山學區表示，喬治的髮型違反了學校規定，因為該規定指出男學生的頭髮不能長過「低於T恤領口的頂端、低於眉毛或在放下時低於耳垂位置」。

該校校長波里(Greg Poole)在媒體刊登全版廣告捍衛學校立場並澄清服裝規定是合法的，它教導學生以順服當作犧牲，以便使所有人受益。庭審結束後，學生家屬的一位律師表示她計畫提出上訴，並要求對學區發布聯邦禁令。去年9月，學生家屬在聯邦法院也對學區提起另一起訴訟，聲稱該服裝儀容規定侵犯了喬治的公民權。