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全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

記者顏伶如／即時報導
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

今日美國報(USA Today)「藍圖」(Blueprint)財經研究團隊公布最新報告指出，根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)資料，全美收入最高的人口族群為亞裔男性，平均年收入9萬元，西語裔及拉丁裔勞工最低；各州居民收入最高是麻州，平均年收入8萬6840元，密西西比州平均年收入4萬8048元最低；心臟病醫師平均年收入42萬多居冠，地毯清洗工(shampooers)平均年收入2萬7870元最低；若以年齡區分，35歲至44歲之間的壯年人口，收入比全國平均薪資多出大約13.8%。

統計顯示，2023年第4季全國平均薪資為5萬9384元，比2022年同期成長5.4%。相較之下，從2021年到2022年之間，全國薪資成長幅度則有7.3%。

族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一，超過白人整體勞工的6萬164元平均年收入。

亞裔男性勞工平均年收入9萬12元，亞裔女性勞工平均年收入7萬512元，白人男性勞工平均年收入6萬4636元，白人女性勞工平均年收入5萬4340元。

西語裔及拉丁裔整體勞工平均年收入4萬5962元，非洲裔整體勞工平均年收入5萬284元。

家庭年收入方面，能取得的最近官方數據為人口普查局(US. Census Bureau)2022年資料，全國家庭平均年收入為7萬4755元，其中非洲裔家庭平均年收入5萬1374元位於排行榜最後一名，大約是位居排首的亞裔家庭平均年收入10萬6954元的一半。

若以各州區分，居民收入最高的前五州依次為麻州(平均年收入8萬6840元)、華盛頓州(平均年收入8萬5748元)、加州(平均年收入8萬4448元)、紐約州(平均年收入8萬4292元)、康州(平均年收入7萬8572元)。

收入最低則為密西西比州(平均年收入4萬8048元)、阿肯色州(平均年收入5萬3716元)、南達科他州(平均年收入5萬3820元)、愛達荷州(平均年收入5萬3976元)。

新墨西哥州居民收入成長幅度最大，從2022年到2023年增加了6.5%。羅德島州是全美唯一收入縮水的州，2023年薪資比2022年降低0.3%。

35歲至44歲之間的美國勞工，每周收入平均有1303元，平均年薪6萬7756元，比全國平均薪資多了大約8000元。

45歲至54歲勞工平均年收入為6萬6300元，55歲至64歲勞工平均年收入6萬4688元。

勞工 亞裔 麻州

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