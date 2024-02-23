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阿拉巴馬州最高院裁決冷凍胚胎為兒童 拜登批粗暴

中央社／華盛頓22日電
阿拉巴馬州最高法院裁決冷凍胚胎等同兒童，引發爭議。圖為佛州一間生育機構的冷凍胚胎與精子。（美聯社資料照片）
阿拉巴馬州最高法院裁決冷凍胚胎等同兒童，引發爭議。圖為佛州一間生育機構的冷凍胚胎與精子。（美聯社資料照片）

阿拉巴馬州最高法院裁決冷凍胚胎等同兒童，導致州內提供體外受孕項目的診所為閃避不當致死的訴訟風險而中止業務；總統拜登今天抨擊這項裁決「粗暴、令人無法接受」。

已有兩家診所宣布暫停相關業務，另有報導指第三家診所也將跟進。

法新社報導，拜登在聲明中說：「漠視女性為自己和家人做決定的能力，這種態度粗暴且令人無法接受。」

有三對夫妻的冷凍胚胎被一名闖入生殖診所低溫儲存室的患者不慎掉到地上而毀壞，因此控告這家診所。下級法院判決，冷凍胚胎不能被視為「人」或「兒童」，駁回他們的過失致死主張。

但阿拉巴馬州最高法院上周根據1872年的「未成年人過失致死法」，在7票贊成、2票反對的裁決結果中認為，「未成年人過失致死法表面上適用於所有未出生的兒童，沒有任何限制」。

法官密契爾（Jay Mitchell）在意見書中引用聖經經文，並說「（這項法律）適用於所有已出生和未出生的兒童…阿拉巴馬州人民已宣告本州公共政策是未出生的人命是神聖的」；他意指保守的阿拉巴馬州已幾乎全面禁止墮胎

在阿拉巴馬州最高法院做出裁決後，伯明罕阿拉巴馬大學（University of Alabama at Birmingham）和行動醫院生殖醫學中心（Center for Reproductive Medicine at Mobile Infirmary）很快就宣布暫停體外受孕程序，據報伯明罕的阿拉巴馬生育中心（Alabama Fertility）也將跟進。

照護服務機構「健康醫院」（Infirmary Health）總裁兼執行長尼克斯（Mark Nix）說：「很不幸地，阿拉巴馬州最高法院近日的決定讓我們別無選擇，只能暫停患者的體外受孕療程。我們理解那些想生孩子卻沒有其他受孕選項的家庭所承受的煩憂。」

聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，結束對墮胎權近50年的憲法保障，隨後全美約有24州禁止或限制墮胎，包括阿拉巴馬州。

拜登說：「無庸置疑，這就是推翻羅訴韋德案的直接後果。」

美國將於今年11月舉行總統大選，民主黨籍的拜登很可能與共和黨籍前總統川普再度對決，民主黨將保障墮胎權視為選戰主軸之一。

阿拉巴馬州 拜登 墮胎

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