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AT&T服務恢復 FBI正調查是否為網路攻擊

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AT&T服務恢復 FBI正調查是否為網路攻擊

特派員黃惠玲／即時報導
數以萬計的AT&T用戶在DownDetector.com報告其服務中斷。(DownDetector官網截圖)
數以萬計的AT&T用戶在DownDetector.com報告其服務中斷。(DownDetector官網截圖)

美國東部時間下午3時剛過，即首次出現服務中斷報告約11小時後，AT&T公司表示已恢復對所有受影響客戶的服務，該公司從22日凌晨起出現網路故障，導致用戶無法撥打電話、發送簡訊或上網。

AT&T 在一份聲明中表示，「我們已經為所有受影響的客戶恢復了服務。我們真誠表示道歉。」 該公司提到，正在採取措施確保用戶將來不會再次遇到這種情況。

美國聯邦通訊委員會(The Federal Communications Commission)22日下午證實，正在調查這起事件。 白宮表示，聯邦機構正在與 AT&T就網路中斷問題進行聯繫，但尚未得到到底是什麼原因導致服務中斷。

美國網路安全和基礎設施安全局(US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)也正在與AT&T 密切合作，了解中斷的原因及其影響，並隨時準備提供任何所需的幫助。

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)22日下午表示，國土安全部和聯邦調查局正在調查此事，並與科技業的合作夥伴合作，「看看我們可以從聯邦的角度做些什麼來幫助他們的調查，一起努力弄清楚這裡發生了什麼。」柯比表示，工作仍在進行中。

AT&T 白宮 柯比

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