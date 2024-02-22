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被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

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被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

世界新聞網何卓賢／即時報導
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)

一名居住愛爾蘭都柏林的女子去年六月被領英裁員，但是通過拍攝剪輯一支創意影片，火速吸引眾多公司注意，包括她心儀的谷歌。經過多個月的嘗試，她如今已入職谷歌，成為了一名谷歌業務經理。

在短短一分多鐘的影片裡面，小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)介紹，自己剛投了谷歌的崗位，是通過員工內部推薦的方式。她稱自己十分看重業務，14歲就創立了自己的鬆餅公司，培養商業頭腦，並且在多家知名數位行銷公司工作過，上一份工作去到了領英，但因為公司部門被裁而失業。

在個人背景上面，小林說她有四分之一葡萄牙血統、四分之一黎巴嫩血統，以及四分之一日本血統，並且讓她的領英和谷歌朋友用一個詞描述她，評價都十分高，比如「有魅力」、「有遠見」、「有條不紊」、「有活力」、「有創意」、「很陽光」等。最後，小林向招聘經理喊話：希望你可以回我的郵件，我們一起看能為谷歌創造出什麼。

小林近日更是在領英上面帖文分享了拍影片的過程，稱被領英裁員後，她看到谷歌都柏林分公司有一個合適她的崗位，於是就申請了。製作影片花了大概10個小時，並通過郵件查詢工具「ContactOut」，直接寄到了谷歌該崗位招聘經理的郵箱。

自從在網路發布了這支與眾不同的求職影片，小林火了起來。據「商業內部」報導，小林得到了非常多公司和個人的來信，約她喝咖啡或者給她介紹自己公司的職位鼓勵她申請。此外，她也的確得到了谷歌招聘者的注意，約她通了一次電話，但卻告訴她覺得她的能力超出了這個崗位的需求，鼓勵她下次再申請。

仍然決心要進入谷歌，小林每兩個月就給谷歌招聘者更新自己的近況。到了九月份，她剛好就看到谷歌在都柏林招聘業務經理，雖然自己的能力稍微比崗位要求低了一點，但小林還是申請了，並且得到了面試機會，還經歷了三輪各45分鐘的視訊面試、案例研究考核和領導力評估。面試完成之後，小林還給人資發了兩份文件，一份專門闡述她的優點，以及谷歌為什麼要雇她；另一份則列出自己的短板，以及為彌補短板會做出的努力。

皇天不負有心人，小林終於得到錄用通知，並且薪水是她上一份工作的幾乎兩倍。

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