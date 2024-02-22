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WSJ：半數美國大學生畢業後從事工作大材小用

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WSJ：半數美國大學生畢業後從事工作大材小用

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報22日報導，約半數美國大學生畢業後從事工作其實大材小用。示意圖。(路透)
華爾街日報22日報導，約半數美國大學生畢業後從事工作其實大材小用。示意圖。(路透)

華爾街日報22日報導，約半數美國大學生畢業後從事工作其實大材小用，如此落差對薪資收入、生涯發展帶來深遠影響。根據過去10年踏入職場的1000多萬民眾職場發展追蹤統計，許多大學生畢業5年甚至10年之後，都仍處於未充分就業(underemployed)狀態，拿到學位在工作中派不上用場。

大數據分析機構「燃燒玻璃研究所」(Burning Glass Institute)與非營利組織「斯特拉達教育基金會」(Strada Education Foundation)針對2012年至2021年間從大學畢業的美國勞工進行就業調查。統計顯示，52%大學畢業生在職場上並未運用到學歷技能，比例超過研究人員預期，凸顯了踏入社會第一份工作的重要性。

在種族、性別、就讀學校、主修科目等不同因素當中，對於能否獲得大學程度的就業機會，影響最大的單一條件是主修科目。實習同樣具有關鍵影響。

「燃燒玻璃研究所」根據2022年人口普查局(US. Census Bureau)資料分析指出，擁有大學學位的20多歲勞工從事大學程度工作，薪水比只有高中學歷的勞工多出大約90%。對照之下，即使大學畢業生處於未充分就業狀態，收入還是比高中畢業生多出25%。

「燃燒玻璃研究所」所長希格爾曼(Matt Signalman)說：「學歷並不是沒用的。但只對非常少數的人而言真正值得。」

統計顯示，主修人文科學、心理學的大學畢業生當中，如果曾經有實習機會，畢業後5年仍然未充分就業的機率則減少25%。實習對於主修社會科學的大學畢業生來說，同樣有助於讓畢業後5年未充分就業的機率降低約40%。

就業 勞工 人口普查

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