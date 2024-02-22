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參院財政委員會：PPLI壽險讓超級富豪避稅數十億

記者顏伶如／即時報導
參院財政委員會主席魏登。(歐新社資料照)
參院財政委員會主席魏登。(歐新社資料照)

參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)21日公布報告指出，保費動輒數百萬元、中產階級美國民眾買不起的私募人壽保險(private placement life insurance，PPLI)，儼然成為美國超級富豪得以省稅數十億的避稅工具。

私募人壽保險結合投資與人壽保險合約，以私募方式提供，依照客戶個人需求量身打造資產規畫。魏登在報告中指出，私募人壽保險保單及促銷對象都是「有著非常富有淨資產的客戶」，具有避稅數以億計的好處。

魏登指出，保單規定一切合法，但規模400億元的私募人壽保險，只有全美最有錢的數千人投保。根據統計，全國約有3061人持有私募人壽保險保單，身故賠償(death benefit)平均金額將近1300萬元。

魏登發表聲明指出，非常贊成人壽保險為辛勤工作的美國家庭與退休族提供財務穩定，但專門幫超級有錢人推出、目的為了大量避稅的私募人壽保險，用意卻非如此。

他指出：「當你稍微花點時間審視這些保單條款時，很明顯會看到其實是超級富豪以人壽保險名義，實際上為投資避稅。」

華盛頓郵報報導，私募人壽保險保費大約200萬元起跳，保單規定投保人至少要持有500萬以上的其他投資。投保人可以把錢放進私募人壽保險帳戶，保險公司則將資金拿來購買對沖基金(hedge fund，又稱避險基金)、投資私募公司或者參與並未對一般民眾開放的其他投資項目。

參院財政委員會調查報告指出，全國有3061名富豪持有私募人壽保險保單，總計投資金額90億元，受益人拿到的身故賠償估計將是投保人投資金額的4倍。

保險 投資 保費

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