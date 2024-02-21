化作春泥更環保 華州首創「堆肥葬」漸興盛

在土葬、火葬以及海葬之外，多州提供堆肥葬的選擇。(本報檔案照)

2019年，華盛頓州 首開全美先例通過堆肥葬(Terramation)合法化，讓民眾在土葬、火葬以及海葬之外還有讓遺體轉化成堆肥的另類選擇。根據州政府統計，過去幾年堆肥葬產業在華州逐漸興盛，2020年裡全州只有1例堆肥葬，到了2022年已增加到280例。

根據華盛頓州牌照管理廳(Department of Licensing，DOL)統計，堆肥葬上路實施之後在2020年只有1例，2021年有112例，2022年共計280例，2023年統計則尚未出爐。

目前有四家殯葬業者在華州持有遺體製作堆肥的執照，根據「回家」(Return Home)殯葬公司網站價格資料，堆肥葬收費約4950元。

華州2019年率先通過堆肥葬合法化之後，後來有6州跟進開放遺體製成堆肥的環保葬，包括科羅拉多州、俄勒岡州、佛蒙特州、加州 、紐約州 、內華達州。

華州殯葬公司「泥土」(Earth)執行長哈瑞斯(Tom Harries)日前對西雅圖地方電視台KING 5表示，遺體轉化成堆肥的過程大約在30天至45天之間。

他說，工作人員會清洗遺體，把遺體包在植物製成的裹屍布裡，然後放進充滿碎木屑(mulch)、木片與野花等覆蓋物的密封艙裡，艙內覆蓋物會緩慢攪動。

哈瑞斯受訪時說：「這是純天然的過程。不會有昆蟲，我們經常被問到這個問題，當然也沒有使用化學藥劑。」

他表示，通常一具遺體可以製作出「好幾個推車」份量的堆肥，家屬可以把堆肥帶回家，沒有被家屬帶走的遺體堆肥，工作人員則會放到「泥土」公司設於奧林匹克半島(Olympic Peninsula)的林區。

哈瑞斯說，由於市場需求逐漸增加，公司打算擴編。他說，公司為消費者提供生前契約服務，讓想要以堆肥葬完成身後大事的民眾可以預先安排。