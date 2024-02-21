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AI教父等專家簽署公開信 呼籲加強監管深偽技術

中央社柏克萊21日綜合外電報導
AI研究先驅班吉歐(Yoshua Bengio)。(美聯社)
AI研究先驅班吉歐(Yoshua Bengio)。(美聯社)

包含人工智慧AI）研究先驅班吉歐（Yoshua Bengio）在內的AI專家及業界高階主管已簽署一封公開信，提出深度偽造技術對社會的潛在危害，並呼籲加強對深偽成品的監管。

路透社報導，這群人簽署的公開信寫道：「如今，深偽（deepfake）技術往往涉及性影像、詐欺和政治性假消息。由於AI正在迅速發展，使深偽製品越來越容易製成，因此需要相應的防範措施。」

這封公開信由加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）AI研究員克利契（Andrew Critch）彙整、撰寫。

深偽技術是透過AI演算法，製造出以假亂真的影像、聲音或影片，而近期這項科技的進展已使這些製品越來越無法和人類創造的內容區分開來。

這封標題為「打斷深偽供應鏈」的公開信對如何規範深偽技術提出建議，其中包括將深偽兒童色情製品全面定為犯罪、對任何故意生成或促進散播有害深偽製品的個人祭出刑罰，並要求AI公司預防其產品被用來生成有害的深偽製品。

截至今天早上，已有400多名來自學術界、演藝界和政界等各行各業的個人簽署這封信。

簽署者包括哈佛大學心理學家品克（Steven Pinker）、演算法正義聯盟（Algorithmic Justice League）創辦人布蘭維妮（Joy Buolamwini）、兩位前愛沙尼亞總統、谷歌（Google）旗下人工智慧公司DeepMind的研究人員，以及1名OpenAI研究人員。

AI 人工智慧 加州大學

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