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美航託運行李漲到40元 同業恐跟進 哪家最便宜？

記者顏伶如／即時報導
圖為旅客在費城國際機場辦理行李託運。(美聯社)
圖為旅客在費城國際機場辦理行李託運。(美聯社)

美國航空(American Airlines)20日宣布，國內航班經濟艙託運行李收費調漲，第一件行李原本收費30元將調高到網路付款35元，機場付款40元，第二件行李收費則從原本的40元一律調高至45元，新規適用於20日下午開始完成訂購的機票。商務艙、頭等艙等高等艙位(premium cabins)託運仍為免費。

華盛頓郵報報導，這是美國航空2018年以來第一次調漲託運行李費，阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)今年1月已將第一件託運行李的收費從30元調高到35元。

訂票網站創辦人凱耶斯(Scott Keyes)說，對於託運行李費調高的消息並不意外，多家航空公司估計今年將陸續跟進。

他說，航空業者喜歡集體行動，一旦有某家航空公司調漲行李費，其他航空公司就會解讀為跟著調高費用的信號。

凱耶斯指出，對於各種收費，航空公司之間很少出現彼此競爭而降低價格的狀況。

捷藍航空(JetBlue)對於起飛之前一天以上提早付費的乘客，第一件託運行李收取35元，第二件行李收50元，若是起飛前24小時之內才付費，第一件託運行李收45元，第二件要60元。達美航空(Delta Air Lines)第一件託運行李收費30元，聯合航空公司(United Airlines)則收35元。

西南航空公司(Southwest Airlines)仍讓乘客免費託運兩件行李。

航空顧問公司IdeaWorksCompany總裁索瑞森(Jay Sorensen)說，託運行李費通常導致更多乘客改為攜帶隨身行李上飛機，如此一來反而為航空公司運作帶來挑戰，消費者則抱怨連連。

達美航空 華盛頓郵報

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