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WSJ：馬斯克SpaceX與美軍方和情報機構關係更加緊密

編譯劉忠勇／即時報導
SpaceX正加深與美國情報和軍事機構的關係。（美聯社）
SpaceX正加深與美國情報和軍事機構的關係。（美聯社）

華爾街日報報導，SpaceX和美國情報和軍事機構的關係日益緊密，已贏得至少一項重大的機密合約，並擴大專為國安客戶提供所謂Starshield的秘密衛星計畫。

華爾街日報查閱SpaceX文件發現，SpaceX在2021年和美國政府簽署一份18億元的機密合約。文件中，SpaceX表示合約的資金預料未來幾年將成為營收結構的重要部分。

SpaceX長期以來為美國國防客戶發射機密和軍事衛星。美國國防部最近也和SpaceX的Starlink寬頻網路服務合作，包括在俄烏戰爭期間替烏克蘭支付連網的費用。

不過，外界對SpaceX的Starshield部門所知不多，此部門專替政府客戶服務，還延攬一位空軍退役上將出任要職。 Starshield去年8月贏得了7000萬元的軍事合約，為美國國防部數十個合作夥伴提供通信服務。不過，這部門基本在檯面下運作。

在2022年末公開發布的網頁上，SpaceX描述Starshield提供的衛星服務能處理安全通信，收集有關地球的數據或在軌道繞行時為政府攜帶感測器等觀測儀器。

華爾街日報引述知情人士指出，SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）與國安機構建立公司關係上扮演重要角色。

知情人士也透露，原空軍上將歐蕭納西（Terrence O'Shaughnessy）2020年退役後加入SpaceX，在Starshield擔任一個高層職位。有網站的人物簡介稱他是「馬斯克在SpaceX事務的高級顧問」，且擔任該公司特殊計畫事業群的副總裁。

SpaceX 華爾街 國防部

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