有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

俄勒岡州州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。美聯社

俄勒岡州 州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人，2022報稅 年度退稅 金額創下56億元歷年新高，民主黨居絕對多數的州議會出現將盈餘用來協助遊民、推出心理健康輔導等聲浪，但提議最後都因於法無據而失敗。這個報稅季節裡，收入排行榜位於最頂端1%的俄勒岡州納稅人可獲退稅4萬4600元，年收入接近7萬元的納稅人可拿2100元，年收入未滿1萬1400元納稅人則拿60元，退稅中位數為1000元。

州政府經濟學者麥克穆倫(Mark McMullen)去年在州議會聽證會曾說，這次退稅金額反映出，身為「藍州」的俄勒岡州有著進步派(progressive)理念的稅務制度，高收入州民在2022年裡稅務負擔明顯比低收入州民沉重許多。

俄勒岡州1979年推出獨創全國的「百分之二退稅法」(Two percent kicker law)，州政府實際稅收超過財政單位預估的2%時，州稅盈餘必須退還納稅人，繳稅越多的納稅人，獲得退稅金額也越多。

根據統計，調整後總收入(adjusted gross income，AGI)超過46萬6700元的州民，今年報稅季節可拿回4萬4600元退稅。調整後總收入在3萬5000元至4萬元之間、屬於中位數區段的納稅人，大約可拿退稅980元。調整後總收入接近7萬元的納稅人可拿退稅2100元，在收入排行榜上排在最後20%、年收入不到1萬1400元的納稅人，只能拿回退稅60元。

根據俄勒岡州政府上周公布經濟預測季報，稅收與工資都比疫情期間更高，通膨雖然居高不下，但過去幾個月裡已趨緩。