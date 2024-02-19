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低收入易遭查稅？IRS推新算法 2300萬人可降低被查機率

記者顏伶如／即時報導
根據統計，2022年約有2300萬名納稅人申領勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，總共獲得570億元抵稅，平均每人獲得減稅約2541元。（路透）
根據統計，2022年約有2300萬名納稅人申領勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，總共獲得570億元抵稅，平均每人獲得減稅約2541元。（路透）

根據統計，2022年約有2300萬名納稅人申領勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，總共獲得570億元抵稅，平均每人獲得減稅約2541元。國稅局(IRS)局長沃菲爾(Danny Werfel)15日在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)聽證會上說，國稅局已針對申領勞動所得稅收抵免的低收入納稅人推出查稅演算新機制。

沃菲爾去年9月曾說，低收入民眾申領勞動所得稅收抵免而遭查稅的機率可望大幅降低，希望改善查稅不公平的問題。他說，試辦中的演算機制，挑選查稅的演算方式已有調整，至於何效如何則需要有更長時間才能評估。

來自史丹福大學(Stanford University)、密西根大學(University of Michigan)、財政部及芝加哥大學(University of Chicago)的經濟學者2023年1月發表研究報告指出，非洲裔美國人面臨國稅局查稅的機率是其他族裔納稅人的三倍至五倍。報告指出，國稅局軟體演算法出現問題，導致申領勞動所得稅收抵免的納稅人被查稅機率增加。

沃菲德2023年5月致函參院金融委員會時，證實了經濟學者的研究報告結論。他在信中表示，國稅局將投入可觀資源改善問題，包括檢視國稅局的自動化稅務處理系統以及選擇查稅對象時的抽樣資料樣本。

國稅局獨立機構納稅人辯護服務處(National Taxpayer Advocate)處長艾琳‧柯林斯(Erin Collins)在2023立法建議紫皮書(Purple Book)中指出，查稅對象的資格認定相當複雜，勞動所得稅收抵免不當給付的機率極高。

在2023報稅年度裡，根據國稅局資料，育有三名以上兒女的低收入家庭，勞動所得稅收抵免最多可領7430元。沒有兒女、符合資格的25歲至64歲勞工最多可領600元。

國稅局 低收入 眾院

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