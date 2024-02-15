國會預算處：無證客湧入讓經濟量擴大 但品質不見得提升

渡過格蘭河進入美國的無證客。(美聯社)

華爾街日報15日報導，根據無黨派組織國會預算 處(Congressional Budget Office，CBO)最新報告，過去幾年數百萬無證客湧入美國引發政治風暴，美國經濟卻獲得規模變大、成長加快的好處、然而，經濟品質不見得隨之提升，因為近年抵達的無證移民 與過去相比工資較低，生產力也略遜一籌。

國會預算處7日公布預算與經濟長期評估報告指出，2024年美國勞工 人口可望比一年前估算多出170萬人，2033年勞工人口可望多出520萬人，國內生產毛額(GDP)則比原本推估增加2.1%。

報告指出，隨著無證移民大量出現而增加的勞動人口，除了要繳稅之外，還能帶動具有創造稅務盈收效果的經濟活動，聯邦赤字到了2033年將能降低到約占國內生產毛額6.4%左右，而不是2023年時估算的7.3%。

國會預算處處長史威格(Phillip Swagel)說：「更多勞工代表更多產量，進而能夠增加更多的稅收。」

然而，「質」與「量」的提升不一定同時出現，經濟規模擴大不見得品質變佳。華爾街日報分析，過去幾年抵達美國的無證客與以往無證移民不同，對工資造成降價壓力，生產力也較低。

國土安全部統計顯示，2023年從美國西南邊境入境的無證移民超過250萬人，使得美國去年淨移民(net immigration)高達330萬人，2010年代平均每年淨移民則在91萬9000人之間。

新冠疫情發生之前，整體美國人口當中，外國出生的成年人幾乎都有大學以上學歷，主要原因在於來自亞洲、非洲及歐洲等地的移民平均教育程度較高，因此拉高來自墨西哥、中美洲移民人口的教育水準。一般認為，高學歷民眾較能協助創新，提升所有勞工的生產力，薪資也跟著水漲船高。

過去幾年從美墨邊境闖關入境的無證客當中，最大比例來自拉丁美洲國家裡的貧窮社區。跟過去十年的無證移民相比，如今無證客裡擁有合法工作證的比例相對較少。

史威格說，沒有工作證不代表無證移民因此就沒有工作，但能找到的工作大多屬於低薪職缺。

國會預算處報告指出，受到低薪工作人口增加的影響，私人企業的2033年雇用成本指數(employment cost index)比原本預期降低大約1.7%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點