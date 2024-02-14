亞州無證客大增 雷克怪罪德州州長
前任亞利桑納州共和黨州長候選人、今年換跑道角逐聯邦參議員席次的雷克(Kari Lake)接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，亞利桑納州非法移民湧現是德州州長艾伯特(Greg Abbott)造成的。她說，艾伯特以鐵腕政策防堵德州區段的美墨邊境，導致企圖闖關的偷渡客往西移動，伺機尋找入境美國的機會。
54歲的雷克是電視新聞主播出身，2022年代表共和黨參選亞利桑納州州長失利，今年11月則希望為共和黨在亞州贏得聯邦參議員席次。
根據統計，亞州境內遭查緝無證移民過去幾個月人數大增。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，根據聯邦政府內部資料，亞利桑納州與加州的非法入境合計人數如今已占全美非法入境人數約60%，德州非法入境人數則有下降趨勢。
雷克表示，如果當初贏得州長選舉，上任之後會採取像艾伯特一樣的嚴格措施，包括在邊境地區設置圍牆，並請求其他共和黨州長調派國民兵(National Guard)前來支援，不會讓邊境地區淪落到「像難民營似的」。
她說，艾伯特努力鞏固德州境內的邊境安全，結果許多偷渡客改而湧向亞州邊境。她舉例說，土桑(Tucson)邊境地區遭查緝的非法入境者，來自全球168個國家。
身為民主黨自由派的亞利桑納州州長霍布斯(Katie Hobbs)，去年曾呼籲拜登總統調動國民兵以因應美墨邊境危機。建議遭拜登拒絕後，霍布斯去年12月簽署行政命令，調派亞州國民兵進駐邊境地區。霍布斯抨擊民主黨同僚對於鞏固邊境不願好好做事，無法保護社區安全。
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