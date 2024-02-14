SpaceX登月任務最後關頭喊卡 無人探測器延後發射

SpaceX的獵鷹9號火箭原訂今天凌晨載運1架登月無人探測器發射升空，但因技術問題，在發射前不到2小時宣布暫停。（歐新社）

美國太空探索科技公司（SpaceX ）的獵鷹9號火箭原訂今天凌晨載運1架登月無人探測器發射升空，但因技術問題，在發射前不到2小時宣布暫停，並將延後發射。

路透社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX昨晚在社群平台X發文宣布，發射團隊「正準備放棄今晚的試射計畫」，原因是獵鷹9號（Falcon 9）在裝填甲烷前發現甲烷溫度異常。

SpaceX並未立刻解釋甲烷的確切功能，以及對獵鷹9號火箭的正常運作有何影響。

與SpaceX合作的美國Intuitive Machines公司原訂在當地時間今天凌晨1時57分從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）美國國家航空暨太空總署（NASA ）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射Nova-C登月艇奧德賽號（Odysseus），但在表定發射時間前75分鐘決定取消發射。

SpaceX表示，預計美東時間明天凌晨1點05分再度發射，以執行無人飛行任務。

目前奧德賽號仍在獵鷹9號上準備執行任務。這次發射將是美國半世紀前推動阿波羅（Apollo）任務以來首度嘗試登月，也是首次有民間飛行器嘗試登月。

這項壯舉也是NASA「阿提米絲」（Artemis）登月計畫下的首趟月球表面之旅。美國正試圖搶在中國載人太空船登月前，將自家太空人 再度送上月球。