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預算恐將減少7億 ICE打算大幅降低拘留人數

記者顏伶如／即時報導
移民和海關執法局恐將失去7億預算，主管官員已動手草擬計畫，準備大幅降低拘留中心容納人數。(歐新社)
移民和海關執法局恐將失去7億預算，主管官員已動手草擬計畫，準備大幅降低拘留中心容納人數。(歐新社)

華盛頓郵報14日報導，四名移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)及國土安全部官員指出，兩黨參議員磋商完成的邊境協議上周遭共和黨眾議員反對而宣告失敗，移民和海關執法局恐因此失去7億預算，主管官員已動手草擬計畫，準備大幅降低拘留中心容納人數，數以千計無證客將獲得釋放。

根據協議內容，移民和海關執法局原本可望獲得60億元補充經費，做為加強查緝之用。然而，協議失敗之後，移民和海關執法局官員提出旨在節省開銷的內部草案，具體項目包括釋放目前受到拘留的無證移民，並且把拘留中心收容人數從3萬8000個床位減少到2萬2000個床位。

華盛頓郵報分析，移民和海關執法局被迫縮減拘留人數的現實發展，與共和黨要求加強邊境查緝的主張剛好相反，在入春之際對拜登政府來說更是一大考驗，因為春天開始又是美墨邊境非法入境人潮再度升高的季節。

報導指出，國土安全部可以透過海岸巡防隊(US Coast Guard)、運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)等旗下機關的預算重新調度，設法填補移民和海關執法局的經費短缺，但如此作法可能引發爭議。官員表示，7億元的經費短缺是移民和海關執法局面臨的最嚴重預算削減。

官員說，移民和海關執法局節省開銷的方式除了擴大遣返之外，還包括大量釋放受到拘留的移民。

遭到移民和海關執法局探員逮捕後而遭遣返的無證客人數，前總統川普任內每年約有8萬人，到了拜登總統執政前3年則減至每年約3萬5000人。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

移民 預算 拜登

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