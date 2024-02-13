Nvidia市值超車亞馬遜 登美第4大公司 直逼第3名Alphabet

輝達13日收盤市值超車亞馬遜，成為全美第四大公司。（路透）

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）13日寫下里程碑，收盤市值1.78兆美元超越了電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）的1.75兆美元，成為排名第四大的美國公司。

Nvidia的排名竄升飛快：根據Dow Jones Market Data統計，這家晶片公司一年前排第7名，三年前是第12，四年前還沒進入前20名。

它接下來可能挑戰超越Alphabet，後者13日收盤市值為 1.81兆美元。

Nvidia預定下周公布財報，華爾街 預計業績會再次井噴。FactSet訪調分析師的共識預期是，營收將從去年的65億美元暴增至202億美元，而瑞銀（UBS）分析師Timothy Arcuri認為還不只於此，他最近撰文表示，該公司上季營收可能高達230億美元，並預測本季營收可達250億至260億美元。

Arcuri認為，在AI 硬體需求旺盛的情況下，Nvidia的供應緊張，但交貨時間一直縮短，今年下半年出貨仍有空位。

他寫道：「通常，這是糟糕的事，但對AI運算能力的需求仍然如此強勁，短期內，我們認為這恰恰表明出貨／營收具有顯著的上行潛力。」他將目標價從580美元上調至850美元。

瑞穗也將該股目標價從625美元上調至825美元，加上瑞銀，以及先前的摩根士丹利、美國銀行和高盛集團，本月至少有五家投銀在Nvidia公布財報前調高其目標價。

瑞穗的Vijay Rakesh在發給客戶的報告中表示，Nvidia的H100 AI加速器仍然供不應求，他把這支股票稱之為最佳AI標的。

輝達股價13日下跌0.17%到721.28美元，但表現優於同類大型科技股。美國公布數據顯示上月消費者物價漲幅超過預期之後，大型科技股承壓。那斯達克 100指數下跌1.6%。

這家總部位於加州聖克拉拉的公司在今年標普500指數和那斯達克100指數成份股裡表現最佳，已成為華爾街最愛之一。彭博資訊追蹤的分析師裡，給予Nvidia買入評級的有58個，5個持有，僅1個是賣出。

彭博彙編數據顯示，過去12個月，分析師平均把對Nvidia的2024年營收預期上調逾100%。但還是沒能跟上該股上漲步伐。Nvidia的華爾街12個月平均目標價約690美元，比13日收盤價低約4.4%。