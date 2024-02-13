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30萬房屋年省稅236元 科州推動房產稅設上限

記者顏伶如／即時報導
科州企業負責人與政治人物結盟，目標是從明年開始為房產稅訂定上限，推出永久有效的減稅。(美聯社)
科州企業負責人與政治人物結盟，目標是從明年開始為房產稅訂定上限，推出永久有效的減稅。(美聯社)

對於稅務議題原本意見相左的企業負責人與政治人物，如今為了阻止科羅拉多州房產稅(property tax)調漲而結盟，目標是從明年開始為房產稅訂定上限，推出永久有效的減稅。

哥倫比亞廣播公司(CBS)12日報導，同樣具有龐大影響力的企業主管與政治領袖，先前在稅務議案立場相反，但現在則聯手推出公投草案，目標在於從明年開始為房產稅推出永久有效的減稅，並且訂定上限。

根據提案內容，地方政府徵收房產稅稅收每年增加上限為4%，房產稅稅率也必須跟著稅收盈餘調整。住宅房產稅稅率至少要從現在的6.7%降到5.7%，房屋應稅價值給予屋主5萬5000元抵扣；商用房產稅稅率則從29%降至25.5%。

提案指出，將透過立法為地方政府、學區以及教育計畫經費因為房產稅改變而出現的預算短缺填補資金。

科州規模最大的企業執行長組織「科羅拉多關心」(Colorado Concern)主席戴維亞(Dave Davia)說，提案將為價值30萬元的房子每年節省236元房產稅。

戴維亞說：「我們在乎老師、消防隊員，我們在乎地方政府，我們相信這是公平且平衡的方案。」

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