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50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

法官：調查川普的檢察官威利斯 有可能喪失起訴資格

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

記者顏伶如／即時報導
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

西雅圖時報(Seattle Times)報導，根據人口普查局(US. Census Bureau)統計數據，全美人口最多的50個城市當中，2022年房產稅(property taxes)中位數最高前五名分別為：舊金山、加州聖荷西、加州奧克蘭、德州奧斯汀、西雅圖。舊金山房產稅中位數從2010年的4749元漲到2022年的9010元，堪稱全國最貴。排在第50名的底特律房產稅中位數從1479元降至1301元，跌幅12%。

聖荷西(San Jose)房產稅中位數從2010年的4531元漲到2022年的8759元，價格排名50個城市第二高，12年漲幅93.3%。

奧克蘭(Oakland)房產稅中位數從3899元增加到7954元，價格排名第三高，12年漲幅104%。

奧斯汀(Austin)房產稅中位數從4101元增加到7851元，價格第四高，漲幅84.9%。

西雅圖房產稅中位數從3610元增加到6837元，價格第四高，漲幅89.4%。

底特律房產稅中位數從1479元降到1301元，價格在50城市中位居最後一名，跌幅12%。

排在第49名的亞利桑納州梅薩(Mesa)，房產稅中位數從1097元增加到1588元，漲幅42%。

第48名科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)房產稅中位數從1060元增加到1625元，漲幅53.5%。

第47名亞利桑納州土桑(Tucson)房產稅中位數從1426元增加到1641元，漲幅15.1%。

第46名亞利桑納州鳳凰城房產稅中位數從1460元增加到1738元，漲幅19%。

房產稅根據房屋估定價值(assessed value)徵收，稅率則各地不同。

非黨派稅務政策機構「稅務基金會」(Tax Foundation)分析，2021年全美各地房產稅稅率最低為夏威夷州的0.32%，最高為新澤西州的2.23%。

西雅圖時報報導，由於某些地方政府訂定房產稅稅率較低，因此房屋價格雖然高，房產稅負擔卻較西雅圖輕，波士頓與華府便是實例，這兩個城市房產稅中位數都比西雅圖便宜約2500元。

西雅圖 亞利桑納州 加州

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