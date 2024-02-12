曾精準預測2020大選 民調：18個人口族群 拜登選情不妙

拜登在非裔選民等人口族群的評分出現「值得注意的」負面趨勢。(路透)

新聞周刊(Newsweek)12日報導，曾經精準預測2020年總統選舉結果的民調 機構公布最新報告指出，拜登 總統目前選情比2023年11月間更糟，連任之路充滿艱辛。

「投資人商業日報」(Investor's Business Daily，IBD)與調查機構TIPP Insights聯合推出的「總統領導統御指數」(Presidential Leadership Index)分析報告指出，2023年11月時拜登在5個人口族群的選情評估拉警報，現在則已擴大到18個人口族群選情預測都非常不樂觀。

除了施政滿意度表現低迷之外，多項調查顯示，不管是民主黨 選民或共和黨選民，普遍認為81歲的拜登年紀太大，不適合繼續執政。

「總統領導統御指數」以三大面向衡量選民對候選人的看法，包括喜愛度、施政表現及領導能力，以三個月為期比較候選人的評分變化。

在最新出爐的「總統領導統御指數」報告裡，拜登在18個人口族群評分出現「嚴重」(significant)的負面趨勢，包括白人男性、白人女性、獨立選民、中間派選民、18歲至24歲之間年輕成年人。18個人口族群裡還包括保守派選民、共和黨員選民，不過這兩個族群原本投票給拜登的可能性就偏低。

拜登在9個人口族群的評分則出現「值得注意的」(considerable)負面趨勢，例如郊區選民、偏鄉選民、大學學歷選民或大學以上學歷選民、非洲裔選民、西語裔選民。

TIPP Insights編輯委員會指出：「我們的趨勢分析顯示，美國民眾對拜登的支持在過去三個月裡大幅流失。面對各種不同人口族群的美國選民，拜登將有一場硬仗要打。」

編輯委員會同時表示：「如果拜登獲得民主黨提名成為候選人，身為現任總統的優勢並沒有加分效果，能夠繼續掌理白宮的機會渺茫。」

2020年11月，華盛頓郵報將IBD/TIPP選前民調列為預測總統選舉最準確的報告，當時IBD/TIPP拜登普選票(popular vote)將贏川普4%。選舉結果拜登拿下51.3%的普選票，川普則獲46.9%。