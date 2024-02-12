我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課

質感輕盈酸度適中 名廚只買這牌美乃滋

曾精準預測2020大選 民調：18個人口族群 拜登選情不妙

記者顏伶如／即時報導
拜登在非裔選民等人口族群的評分出現「值得注意的」負面趨勢。(路透)
拜登在非裔選民等人口族群的評分出現「值得注意的」負面趨勢。(路透)

新聞周刊(Newsweek)12日報導，曾經精準預測2020年總統選舉結果的民調機構公布最新報告指出，拜登總統目前選情比2023年11月間更糟，連任之路充滿艱辛。

「投資人商業日報」(Investor's Business Daily，IBD)與調查機構TIPP Insights聯合推出的「總統領導統御指數」(Presidential Leadership Index)分析報告指出，2023年11月時拜登在5個人口族群的選情評估拉警報，現在則已擴大到18個人口族群選情預測都非常不樂觀。

除了施政滿意度表現低迷之外，多項調查顯示，不管是民主黨選民或共和黨選民，普遍認為81歲的拜登年紀太大，不適合繼續執政。

「總統領導統御指數」以三大面向衡量選民對候選人的看法，包括喜愛度、施政表現及領導能力，以三個月為期比較候選人的評分變化。

在最新出爐的「總統領導統御指數」報告裡，拜登在18個人口族群評分出現「嚴重」(significant)的負面趨勢，包括白人男性、白人女性、獨立選民、中間派選民、18歲至24歲之間年輕成年人。18個人口族群裡還包括保守派選民、共和黨員選民，不過這兩個族群原本投票給拜登的可能性就偏低。

拜登在9個人口族群的評分則出現「值得注意的」(considerable)負面趨勢，例如郊區選民、偏鄉選民、大學學歷選民或大學以上學歷選民、非洲裔選民、西語裔選民。

TIPP Insights編輯委員會指出：「我們的趨勢分析顯示，美國民眾對拜登的支持在過去三個月裡大幅流失。面對各種不同人口族群的美國選民，拜登將有一場硬仗要打。」

編輯委員會同時表示：「如果拜登獲得民主黨提名成為候選人，身為現任總統的優勢並沒有加分效果，能夠繼續掌理白宮的機會渺茫。」

2020年11月，華盛頓郵報將IBD/TIPP選前民調列為預測總統選舉最準確的報告，當時IBD/TIPP拜登普選票(popular vote)將贏川普4%。選舉結果拜登拿下51.3%的普選票，川普則獲46.9%。

拜登 民調 民主黨

上一則

疑遭寵物貓咪傳染 俄勒岡驚現「黑死病」腺鼠疫

下一則

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

延伸閱讀

選民嫌拜登年紀太大 賀錦麗：已做好接班準備

選民嫌拜登年紀太大 賀錦麗：已做好接班準備
拜登雙標？憂國安隱患令刪TikTok 自己卻開帳號

拜登雙標？憂國安隱患令刪TikTok 自己卻開帳號
ABC民調：86%嫌拜登太老 62%認為川普年紀太大

ABC民調：86%嫌拜登太老 62%認為川普年紀太大
無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低

無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低

熱門新聞

一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。示意圖。（Pexels）

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

2024-02-07 17:45
圖為前總統川普於上月14日到愛阿華參加競選活動時，到當地披薩店訂製披薩並送到消防局。（美聯社）

明明披薩是圓形…為何紙盒是方的？內行解謎了

2024-02-07 17:32
前總統川普。（路透）

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

2024-02-11 12:34

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功
風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪
無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲