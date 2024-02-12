疑遭寵物貓咪傳染 俄勒岡驚現「黑死病」腺鼠疫

示意圖。(新華社)

腺鼠疫(bubonic plague)是「黑死病」其中一種，人類遭到感染跳蚤叮咬時，鼠疫桿菌透過傷口侵入淋巴結開始繁殖，人類也可能經過被感染的貓、狗等寵物傳染。俄勒岡州 狄斯休茲郡(Deschutes County)衛生官員日前指出，一名男子可能被寵物貓咪傳染腺鼠疫，成為全州從2015年以來第一起腺鼠疫案例。

男子家中飼養的貓咪出現腺鼠疫感染症狀之後，飼主也跟著受到傳染。當地衛生主管機關並未公布男子姓名，初步調查之後並沒有發現其他社區感染案例。

狄斯休茲郡衛生主管弗塞特(Richard Fawcett)說，曾與這名男子有近距離接觸的對象以及寵物，衛生單位均已提供預防用藥，所幸個案是在症狀出現初期就獲得確認並接受治療，社區傳染風險不大。

腺鼠疫潛伏期約2天至8天，除了淋巴腺腫外，其他症狀包括突然發燒、發冷、嘔吐、頭疼、身體虛弱等，某些患者則出現肌肉疼痛、心跳加速、腸胃道不適等狀況。如果沒有及時治療，症狀出現的3天到5天恐將產生敗血性休克，甚至死亡。

衛生官員說，以俄勒岡州中部為例，最普遍的腺鼠疫帶原動物是松鼠、花栗鼠(chipmunks)以及老屬等。為了避免感染腺鼠疫，人類與寵務都應該避免接觸齧齒目動物(rodents)與跳蚤，包括生病、受傷或已經死亡的齧齒目動物。