觀眾要看球賽不想看他？拜登連續第2年婉拒超級盃訪問

超級盃決賽周日在拉斯維加斯登場，比賽前賭城下起大雨，圖為忠誠體育館打出會師決賽的舊金山四九人隊和堪薩斯酋長隊的隊徽。(路透)【作者：路透通訊社，日期：2024-02-10，數位典藏序號：20240206031638235】

職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃 」明天開打，預計將刷新收視紀錄，不過美國總統拜登 將連續第2年跳過賽前訪談。官員表示觀眾想看的是球賽，而不是總統。

超級盃（Super Bowl）賽前的總統專訪是美國多年來的慣例。路透報導，白宮官員表示拜登婉拒受訪，是因為負責轉播的哥倫比亞廣播公司（CBS）明天只會播出訪談片段，而非更長更全面的版本。

拜登去年也推掉超級盃賽前訪談。去年負責轉播賽事的是福斯公司（Fox Corp），而該公司旗下新聞台的主播以立場偏右聞名，讓民主黨籍的拜登十分為難。

第58屆超級盃明天在拉斯維加斯（Las Vegas）登場，由堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）對決舊金山49人隊（San Francisco 49ers）。

根據美國全國零售聯盟（NRF）的調查，今年計劃觀看超級盃比賽的美國成年人達到破紀錄的2億人以上。

美國前總統小布希 （George W. Bush）開創了在超級盃賽前接受採訪的傳統。他2004年與哥倫比亞廣播公司體育主播南茲（Jim Nantz）訪談時，回答了一系列輕鬆的問題，其中大部分是有關於超級盃。

小布希當時說，「我認為這將是一場龍爭虎鬥，但我懂什麼？我只是總統啦。」

拜登支持率低於40%，卻選擇跳過在超級盃這個高收視比賽期間亮相機會。民主黨盟友已表示，美國民眾沒有機會聆聽拜登究竟做出哪些貢獻，而本周發布的特檢報告甚至質疑他身心狀況是否適合連任。

「紐約時報」（New York Times）社論表示，拜登不參與超級盃賽前訪談的作法，吻合他近來行事模式，亦即「減少與公眾和媒體進行過多無腳本的互動」。紐時還說，拜登這類互動的次數，是最近記憶裡最少的一位總統。

當被問及拜登決定跳過超級盃賽前訪談時，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，總統將「找到許多其他方式與…數百萬美國人溝通」，但她沒有提供具體細節。